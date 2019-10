El govern de Tarragona planteja aplicar un recàrrec del 50% en l'IBI als habitatges buits

ERC i ECP han traslladat la proposta a la resta de partits amb representació municipal

El PSC ho estudiarà

El govern municipal de Tarragona, d’Esquerra Republicana i En Comú Podem, es planteja aplicar un recàrrec del 50% en l’IBI als propietaris de pisos buits. Segons va informar ahir dimarts, negocia «amb la resta de forces polítiques de l’Ajuntament una modificació de les ordenances fiscals» per poder gravar el rebut de l’IBI als propietaris que mantinguin tancats els seus habitatges.El regidor de Serveis Econòmics i Centrals, Jordi Fortuny, va manifestar que «no es tracta d’una mesura recaptatòria sinó que el que pretén és incentivar el parc d’habitatges de lloguer». Fortuny va recalcar que «l’objectiu és posar en el mercat les grans bosses d’habitatges als grans tenidors». Amb aquesta mesura, l’Ajuntament vol obrir una porta perquè els ciutadans tinguin més al seu abast l’opció de llogar un habitatge a la ciutat de Tarragona.El govern municipal ha iniciat els primers contactes amb la resta de formacions amb representació al consistori tarragoní, amb la voluntat d’aconseguir el màxim consens possible, donada la repercusió que pot tenir la mesura.El principal partit de l’oposició, el PSC, va dir mitjançant la seva portaveu, Sandra Ramos, que «no ens tanquem a parlar, si és una possibilitat que permeti ajudar a millorar els lloguers a Tarragona». Ramos va matisar que, de manera oficial, no ha parlat amb cap representant del govern municipal, però sí han existit els primers contactes.Abans de prendre una decisió, «volem saber si s’ha fet en altres ciutat i com s’ha dut a terme», va dir Ramos. En aquest context, la portaveu del partit socialista va apuntar que «una cosa és multar al gran propietari, cosa que s’ha fet en Santa Coloma de Gramenet i en la mateixa Tarragona, i una altra és que afecti a un petit propietari que vol llogar un pis o local comercial i que no pot fer-ho». Ramos va comentar que ahir a la tarda «vaig enviar un misatge a l’alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, perquè volem informació de com ho ha fet aquest ajuntament». «Volem consultar a persones que tenen una opinió formada abans de prendre una decisió», va remarcar.