CaixaBank tanca l'oficina de la Móra i amplia la d'Altafulla

La seu de la urbanització del nord del terme municipal manté operatiu el caixer automàtic

Actualitzada 09/10/2019 a les 08:19

Canvi de model

CaixaBank va tancar ahir l’oficina que tenia a la urbanització de la Móra, que mantindrà operatiu el caixer automàtic, i el servei que oferia l’ha traslladat a la d’Altafulla, que ha incrementat el nombre de personal. Amb aquesta decisió, la urbanització es queda sense cap oficina bancària. El president de l’Associació de Veïns la Móra-Tamarit, Francesc Garcia, va manifestar ahir a aquesta redacció que «CaixaBank és una entitat privada que mira pel seu interès, i gràcies que deixa operatiu el caixer» localitzat a la plaça Comarques Catalanes. Garcia va deslligar aquest fet de la «pèrdua de serveis», en la seva majoria municipals. Cal recordar que l’associació treballa des de fa temps en un projecte per aconseguir la declaració d’Entitat Municipal Descentralitzada. El tancament de l’oficina bancària «és l’últim servei que perdem», va apuntar Garcia.CaixaBank va informar a aquesta redacció que el caixer que es manté actiu a la Móra «és d’última generació i permet fer moltes operacions». Com a contrapartida, «l’oficina de la Móra s’ha integrat en la d’Altafulla, que ha estat ampliada, ofereix atenció especialitzada en diferents sectors i disposa de cinc treballadors més per garantir una bona atenció al client». Les dues oficines, la tancada a la Móra i la d’Altafulla, disten uns deu minuts en vehicle privat.La mesura respon a la política iniciada fa un temps per CaixaBank en àmbits urbans, consistent a tancar oficines i obrir-ne de noves de la modalitat store. «Transformem la xarxa urbana amb aquest nou model», van dir fonts de l’entitat, «que permet una atenció personalitzada en oficines que no tanquen els migdies, que treballen amb cita prèvia i que estan més adaptades als nous temps i a les demandes dels clients, tenint en compte que molts ja operen des del mòbil». En l’actualitat, CaixaBank disposa de tres oficines store a Tarragona, la central de la Rambla Nova, la del Balcó del Mediterrani i la de plaça Ponent. «És un procés d’implantació progressiu», van comentar des de l’entitat bancària.Per altra banda, abans que acabi el 2019 es reobrirà l’oficina de la plaça de la Font, que estarà destinada a «emprenedors, autònoms i petites empreses, sectors als quals es donarà una atenció especialitzada». En els pròxims dies s’iniciaran les obres, que també contemplen la posada en servei d’un caixer automàtic.