Pinedo confirma que portarà Podem als tribunals i creu que li han volgut «tallar el cap»

L’exsecretari general del partit a Tarragona considera que la decisió d'inhabilitar-lo un any és «desproporcionada»

Actualitzada 08/10/2019 a les 15:36

L’exsecretari general de Podem a Tarragona i regidor a l’Ajuntament, Hermán Pinedo, ha confirmat que portarà als tribunals l’obertura d’un expedient sancionador per part de Podem Catalunya que l’inhabilita de militància d’un any. Pinedo ha insistit que la decisió del partit és «desproporcionada» i que «no té realitat jurídica». Com ja va fer divendres passat, ha reafirmat les piulades on qüestionava que el cap de llista al 28-A per Tarragona no visqui a la demarcació perquè s’emmarquen en la «llibertat d’expressió» i ha recordat que el 10 de juny l’assemblea d’En Comú Podem va decidir donar suport a la candidatura d’ERC a l’alcaldia. «Quan algú discrepa una mica del que es mana des de dalt es tendeix a tallar caps», ha afegit Pinedo.El també regidor del govern municipal ha destacat el suport que li han mostrat ERC, En Comú Podem i «la majoria de membres» de Podem Tarragona.Pinedo ha recordat que l’expedient ha arribat diversos mesos després dels tuits i de l’assemblea, però poc després d’haver donat suport a mantenir la pancarta dels «presos polítics» de la façana de l’Ajuntament de Tarragona.Divendres passat Podem Catalunya va acusar Pinedo d’haver actuat de forma «improcedent» i li recordava que els càrrecs orgànics estan obligats a consultar «a la gent» totes les decisions polítiques.Podem Catalunya va informar que abans d’obrir l’expedient es va fer «un procés de mediació durant mesos per intentar resoldre la improcedència de les seves actuacions». Malgrat això, segons la direcció catalana, aquestes comunicacions no van tenir «cap efecte».