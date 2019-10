La Coordinadora d'Entitats de Tarragona rep amb satisfacció l'aplicació de l'Ecoconsulta

El president de la CET diu que «aquest sistema permetrà reduir les llistes d’espera»

La junta directiva de la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) va abordar ahir a la tarda diferents aspectes que li preocupen, vinculats amb el món de la sanitat. La trobada, que se celebra de manera periòdica, va ser amb el gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Ramon Descarrega. També van assistir representants d’hospitals de Tarragona, Reus i el Vendrell. El president de la CET, Ángel Juárez, va manifestar que «la trobada ha estat molt constructiva i positiva», i va destacar la informació rebuda en relació amb l’aplicació de l’Ecoconsulta, «una notícia molt bona perquè contribuirà a reduir les llistes d’espera».Juárez va explicar que l’Ecoconsulta, «que ja s’ha començat a aplicar tot i que fins ara no s’ha donat informació pública, consisteix a poder fer consultes al metge mitjançant el mòbil i aquest haurà de contestar en un màxim dde 48 hores». El president de la CET va destacar que el pacient «s’ha de registrar al web de Salut, accedir-hi a l’apartat La meva salut, i exposar al doctor els símptomes». Aquest sistema «va especialment dirigit a malalts crònics i a persones que vulguin fer consultes de manera directa de qüestions que no siguin urgents».Per altra banda, en la trobada, a la qual va assistir el subdirector del SEM, es va anunciar que «en el termini d’un mes i mig com a màxim la CET es reunirà amb el nou director del SEM (Servei d’Emergències Mèdiques), que ens explicarà la nova planificació que es farà, perquè sigui més real, a partir d’una millor gestió». Segons va informar el representant del SEM, la voluntat és «optimitzar el servei i, fins i tot, es podrien incorporar algunes ambulàncies», va recalcar Juárez. A més, el president de la coordinadora va apuntar que «el funcionament del PET (tomografia computada) de l’Hospital Sant Joan de Reus està en plenitud, i fins i tot ja es deriven malalts de les Terres de l’Ebre». «Nosaltres vam reivindicar que entrés en funcionament, ja que es disposava d’aquest aparell, per evitar que els malalts haguessin de fer-se la prova a Barcelona, amb tot el que això representa per a una persona que no es troba bé».Juárez va anunciar que en la reunió «hem parlat de la decisió de l’Ajuntament de Tarragona d’instal·lar mesuradors de l’aire per iniciativa pròpia, contractant els serveis d’una empresa independent». «És un fet important, per una qüestió de més credibilitat», va dir.