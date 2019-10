L'Ajuntament de Tarragona preveu reobrir l'arena de l'amfiteatre abans de final d'any

Pinedo diu que volen millorar la museïtzació i fer més excavacions al monument per posar-lo en valor

Actualitzada 08/10/2019 a les 14:24

Obriran l’accés al tram de graderia del circ de la plaça dels Sedassos

La consolidació i millora de l’amfiteatre romà de Tarragona s’enllestirà per fases i permetrà reobrir l’accés a l’arena abans de final d’any, segons ha avançat aquest dimarts el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo. En canvi, la graderia romandrà tancada més temps pels problemes estructurals que presenta, però en tot cas la voluntat del govern és que pugui estar plenament operativa al maig, coincidint amb el Festival de Tarraco Viva. En declaracions als mitjans, Pinedo ha avançat que el govern impulsarà un pla d’actuació al monument que passa per invertir en museïtzació, conservació i millora estructural. Alhora, el regidor ha garantit que destinaran més recursos a patrimoni i que es vol actuar a les muralles, al pretori o al fòrum.Segons Pinedo, actualment la ciutat està pagant la manca d’inversió municipal en patrimoni. D’entrada, el nou govern se centra prioritàriament en reobrir l’amfiteatre el més aviat possible després d’ordenar-ne el tancament, el 27 de setembre, arran d’un informe tècnic que alertava dels riscos de seguretat existents.Les obres començaran aquest mes d’octubre i a final d’any ja es podrà obrir l’arena al públic. Les graderies, en canvi, romandran tancades més temps. «Volem actuar amb celeritat però també amb seguretat i precaució. Si al maig l’amfiteatre no és segur al 100%, no es podrà obrir per fer-hi activitats lúdiques. Però la prioritat és solucionar-ho a principi de l’any vinent», ha manifestat el regidor.A més, Hermán Pinedo ha assenyalat que volen engegar un pla d’actuació a llarg termini al monument per tenir «una amfiteatre digne». Els plans del govern passen per modernitzar la museïtzació, millorar la conservació i assegurar les estructures. Alhora, s’encarregaran nous estudis sobre l’impacte que té en el monument el pas de trens de mercaderies per les vies de ferrocarril adjacents.El regidor ha avançat que volen demanar subvencions a la Generalitat i, en segon terme, al govern espanyol, però ha insistit que la prioritat és destinar-hi recursos des de l’Ajuntament. A més, Pinedo ha garantit un augment «força gran» de la inversió en patrimoni en els pressupostos, i ha avançat que volen «repensar» el patrimoni local i invertir-hi com a conjunt, tant a les muralles, com al pretori o al fòrum.El màxim responsable de Patrimoni ha garantit que s’augmentarà la plantilla de treballadors del Museu d’Història «perquè fa falta i se’ls ha maltractat», i que se’ls millorarà les condicions laborals.D’altra banda, Pinedo ha explicat que al novembre començaran les obres per obrir al públic el tram de la graderia del circ romà ubicat la plaça dels Sedassos. Els treballs tindran una durada d’un mes i mig. Segons el regidor, la intenció inicial és mantenir les graderies de fusta existents «perquè l’Ajuntament s’hi va gastar més de 200.000 euros».«Si al cap de sis mesos des de l’obertura veiem que s’han vandalitzat, que no són útils o que la ciutadania no les entén o no les aprofita, la decisió de treure-les serà immediata», ha garantit. Pinedo també ha apuntat que estudiaran si cal instal·lar-hi càmeres de seguretat, tal com plantejava l’anterior govern.