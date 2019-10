L'Ajuntament de Tarragona aprova instal·lar un centre de culte a Sant Pere i Sant Pau

La Comunitat Islàmica Assalam ja va presentar un projecte el passat gener que va ser rebutjat perquè no complia les normes urbanístiques

Actualitzada 07/10/2019 a les 21:19

Centre de culte

L’Ajuntament de Tarragona ha aprovat inicialment el Pla especial per a la implantació d’un nou centre de culte religiós en un local de l’Escala C de l’Edifici de Sant Andreu de Sant Pere i Sant Pau. El passat gener la Comunitat Islàmica Assalam ja va presentar una proposta per a la implantació d’aquest centre de culte en un local de planta baixa del carrer Miquel Servet número 16. El projecte però, va ser rebutjat pel consistori perquè no complia amb la normativa urbanística ja que el local no disposava d’una entrada directa des del carrer i només s’hi podia accedir a través de les zones comunes de l’edifici. L’article 100B del Pla d’Ordenació Urbana Municipal exigeix a tots els centres religiosos que disposin d’un accés directe desde la vía pública, des d’on tota la ciutadania hi pot accedir.Des de que es va conèixer la primera iniciativa de la Comunitat Islàmica Assalam, diversos veïns del barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona van sortir al carrer a manifestar-se, tant a favor com en contra de la instal·lació de la mesquita.La Comunitat Asssalam però, va buscar una nova ubicació que, segons el Mounaim, vicepresident de l’associació, «sí compleix els requisits urbanístics necessaris». «Normalment es tarda uns tres mesos en aprovar inicialment un projecte com aquest, però degut a les eleccions i al canvi de govern hem hagut d’esperar fins ara en saber el resultat d’una proposta que vam fer al maig», va explicar el Mounaim en referència al temps que han hagut d’esperar per saber la resolució del consistori. El periode d’un mes d’exposició pública del projecte durant el qual es podran presentar al·legacions està obert.En declaracions a Diari Més, el Mounaim, un dels impulsors del projecte, va assegurar que «es tracta d’un centre que té com a principal objectiu donar classes d’àrab als més petits de la comunitat i classes de català i de castellà als més grans. També que sigui un espai per donar classes de repàs i de reforç escolar a aquells de la comunitat que vagin a l’escola o a l’institut». Actualment a la Comunitat Islàmica Assalam hi ha 80 persones registrades «però n’hi ha moltes més que esperen a inscriure’s quan s’aprovi definitivament el projecte, ja que actualment no podem dur a terme les nostres activitats», va explicar a aquest mitjà. També va afegir que s’han hagut de presentar com a centre de culte per poder dur a terme activitats com l’oració, ja que com a centre cultural no ho podrien fer.