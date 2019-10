Josep Maria Andreu rebrà aquest dimecres el títol de fill predilecte de Tarragona

Actualitzada 08/10/2019 a les 13:53

El president del Gimnàstic de Tarragona, Josep Maria Andreu, serà guardonat demà dimecres, 9 d’octubre, com a Fill Predilecte de la Ciutat de Tarragona. L’acte tindrà lloc a les 19h al Saló de Plens i estarà presidit per l’alcalde de la ciutat, Pau Ricomà.

La proposta d'aquesta distinció sorgeix d'una iniciativa presentada oficialment el març per un grup de ciutadans de Tarragona i socis del Nàsitc, la qual ha comptat amb el suport de 1.448 signatures. Durant l'acte la consellera d'Esports, Maria José López, glossarà la trajectòria de l'homenatjat.Josep Maria Andreu va néixer a Tarragona el 8 de gener de 1959. L'any 1998 es va incorporar com a directiu al Gimnàstic de Tarragona, club al qual va accedir a la presidència el juliol de 2001. En aquesta etapa també ha estat president de la Societat Anònima Esportiva del Nàstic de Tarragona en les etapes 2002 - 2006 i 2012 fins a l'actualitat.Sota la seva presidència, el Nàstic va retornar a Primera Divisió la temporada 2003/04 i es va signar l'acord amb el CD Pobla de Mafumet perquè es convertís en el filial de l'equip grana. Recentment, l'any 2016 va néixer el Nàstic Genuine i s'ha promogut LaLiga Genuine a nivell estatal. En l'àmbit social, l'any 2006 el Club Gimnàstic va rebre la Creu de Sant Jordi i l'any 2011 va celebrar el 125è aniversari del club amb una gala al Teatre Metropol i una exposició al Port de Tarragona com a actes centrals.