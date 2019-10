Front comú de les universitats públiques catalanes contra la manca de finançament

Al Paranimf de la Universitat de Barcelona hi ha participat la rectora de la URV, Maria José Figueras

Actualitzada 08/10/2019 a les 20:38

Els rectors de les vuit universitats públiques catalanes han escenificat aquest dimarts al vespre al Paranimf de la Universitat de Barcelona el front comú per reclamar un millor finançament que faci sostenible l'actual model universitari. Després que la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueras, ha llegit el manifest que l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) va fer públic el passat mes de juliol per denunciar la situació de precarietat que viuen, Joan Elías, rector de la Universitat de Barcelona, actuant com a portaveu, ha deixat clar que les universitats «han dit prou» per exigir a les administracions que «més enllà de paraules benintencionades» posin remei immediat a l'actual situació. És per això que han reclamat recuperar l'any vinent els 900 MEUR de finançament públic d'abans de la crisi i un pla d'inversions de 100 MEUR anuals.El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Elías, flanquejat per la resta de rectors, ha començat la seva intervenció davant un Paranimf ple deixant clar que el d'avui no era «un dia més ni un acte més». Aquí, ha recordat que el món universitari «no és de fer soroll ni sortir a la foto» però que ha arribat el moment de «dir prou» perquè el sistema universitari de Catalunya, un dels seus pilars, «està en greu perill» per la manca de finançament.Elías ha recordat que el passat mes de juliol van fer públic el manifest de l'ACUP i es van reunir amb el president de la Generalitat, i que durant aquest temps, més enllà de «les bones paraules», no hi ha hagut cap tipus de millora. «Aquest acte no va contra ningú, només en defensa del sistema universitari català», ha volgut puntualitzar.El rector de la Universitat de Barcelona ha reclamat «un compromís clar» de la Generalitat per dotar correctament el sistema universitari. En aquest sentit, ha recordat que per cada euro públic invertit en universitats el retorn és de quatre euros, una xifra, ha assegurat, que seria més gran amb una dotació econòmica més important. «No volem paraules benintencionades i sí els mitjans que ens permetin tirar endavant el nostre servei públic», ha reblat.Amb les eleccions generals a tocar, Elías ha reclamat als partits polítics que incloguin les necessitats del sistema universitari al seu programa electoral perquè actualment és una qüestió que «no està a l'agenda política».