El número dos per Tarragona afirma que aquesta ha estat la legislatura del «fracàs» i de «la negació del diàleg»

Actualitzada 08/10/2019 a les 18:22

El número dos de JxCat per Tarragona a les eleccions del 10-N, Ferran Bel, considera que les urnes seran «la millor resposta» a la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del procés. En roda de premsa des de Tarragona, l’exdiputat al Congrés ha explicat que la formació presenta una llista «de continuïtat» al territori que tornarà a encapçalar l’exconseller Josep Rull, empresonat de forma preventiva, i per qui ha demanat el «màxim suport» de l’electorat. Bel ha denunciat que la Mesa del Congrés va «expropiar» els drets polítics de diputats electes en un acte «sense precedents» i ha opinat que una inhabilitació per part del Suprem seria una «absoluta injustícia». Alhora, el candidat ha afirmat que aquesta ha estat la legislatura del «fracàs» i de «la negació del diàleg».Ferran Bel ha assenyalat que els principals culpables de la legislatura fallida han estat el president socialista en funcions, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias. Bel ha retret als socialistes que no s’asseguessin a negociar amb JxCat i ha titllat de «comèdia» les negociacions entre PSOE i Podem per formar govern.L’exdiputat ha acusat Sánchez d’haver buscat la repetició electoral «des del primer dia» perquè no volia formar un govern que depengués «de forma directa o indirecta» dels partits catalans i, perquè al seu parer, el que realment volia era «un pacte amb Ciutadans», seguint el dictat «d’algunes elits, lobbies i d’alguna premsa».El tortosí ha explicat que en aquesta campanya JxCat vol parlar de «solucions per Catalunya» i ha garantit que no regalaran els seus vots en una investidura. De fet, ha assegurat que només estaran disposats a investir un candidat que ofereixi una «proposta política» al conflicte català i que defugi la via dels tribunals, els presos i els exiliats.Bel també ha afirmat que la legislatura ha estat «inútil» i «fracassada» per a la demarcació de Tarragona perquè no s’ha licitat cap dels grans projectes pendents. L’exalcalde de Tortosa ha criticat que el govern espanyol hagi aprofitat el període preelectoral per reprendre les obres de l’A-27 al Coll de Lilla o per anunciar la posada en marxa de la variant de Vandellòs per abans de final d’any. A més, ha denunciat la baixa execució pressupostària.Pel que fa a la candidatura de la CUP al 10-N, Bel ha admès que «segur que tindrà algun impacte» però ha recordat que un sector de la formació ja va concórrer als darrers comicis sota el Front Republicà i no va obtenir representació.Ferran Bel s’ha mostrat convençut que la intenció del PSOE és un pacte de govern amb Cs i ha opinat que això seria «nefast» perquè el partit de Rivera només vol utilitzar Catalunya per aconseguir «més vots» a fora. Malgrat tot, Bel ha advertit de les dificultats que hi haurà per la davallada que pronostiquen les enquestes per a la formació taronja.