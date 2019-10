El cicle 'Tardor amb cooperació' promoura el discurs crític sobre els conflictes d'arreu del món

Entre les activitats promogudes hi ha exposicions, concerts, projeccions i tallers

El nou cicle Tardor amb cooperació comptarà amb diferents activitats que es desenvoluparan fins al mes de desembre i giraran sobre els diferents conflictes que hi ha al món. El paper de la dona a Afganistan, la promoció del consum responsable o el conflicte armat a Colòmbia són alguns dels eixos de la programació tarragonina, que s'ha presentat aquest dimarts.S'ha programat l'exposició Tornar a Al-Ma´in que es podrà visitar al vestíbul del Teatre El Magatzem del 31 d’octubre a l’1 de desembre. La mostra va sobre un poblet palestí que va ser destruït pels israelians el 1948 i sobre el qual ara es troben quatre assentaments jueus.També s’exhibirà Colòmbia. Desaprendre la guerra, aprendre la pau al Pati Jaume I. Es podrà veure del 2 al 20 de desembre i va sobre el conflicte armat colombià, l’esforç per construir una pau reparadora al país.Els diferents Centres Cívics de la ciutat acolliran Alpes: última salida. Es tracta d'un documental fotogràfic de periodistes de Tarragona i exposa el llarg camí que fan molts migrants d’origen africà que travessen els Alps per arribar a Àfrica.D'altra banda, el 22 de novembre a l’Espai Jove Kesse, a les 21 hores, tindrà lloc el concert de Walabokk, un projecte musical format per dos rapers d’origen senegalès que viuen a Barcelona. El grup dona suport a projectes contra l’explotació infantil.En el marc del Dia per a l’eliminació de la violència contra les dones, l'Espai Kesse acollirà les projeccions: The Breadwinner el 14 de novembre a les 19 hores i Fabricando mujeres el 29 de novembre a les 18 hores.La programació també contempla dos tallers sobre el consum: L’estenedor de les injustícies, que es farà a l’Espai Jove Kesse el 27 de novembre a les 18 hores; i Què hi ha darrere del mòbils?, que es farà al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau el 5 de novembre a les 18 hores.El conseller de Cooperació, Hermán Pinedo, ha recordat que «la voluntat de l'Ajuntament és impulsar el discurs crític entre la ciutadania sobre la vulneració de drets humans. Totes les activitats organitzades pel Departament de Cooperació són gratuïtes, de lliure accés a tothom en funció de l’aforament de l’espai. Per a més informació es pot consultar el web www.tarragona.cat/cooperacio