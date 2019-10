Dos projectes dels Pressupostos Participatius de Tarragona surten a licitació

L’Ajuntament millorarà la plaça dels Infants i actuarà en un pont de Vidal i Barraquer

Actualitzada 07/10/2019 a les 20:57

Plaça dels Infants

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació dos projectes vinculats de manera directa als Pressupostos Participatius i que van ser proposats per ciutadans, que afecten la plaça dels Infants i el pont existent en la confluència de les avingudes Roma i Vidal i Barraquer. Aquests van ser dos dels projectes que els tarragonins van presentar a la primera edició dels Pressupostos Participatius, dotats amb 200.000 euros. Els dos projectes suposen una inversió global de gairebé 100.000 euros, IVA inclòs.El projecte que afecta el citat pont de Vidal i Barraquer donarà resposta a una petició presentada per una tarragonina que reclamava una solució per evitar els problemes que es deriven de la presència de coloms en aquesta instal·lació. La intervenció consistirà, bàsicament, en la col·locació d’una xapa minionda lacada en blanc en la part superior del túnel, amb la finalitat d’impedir l’accés dels coloms.La veïna que va proposar aquesta intervenció es queixava de la brutícia que generen aquestes aus, de les quals sempre hi ha molts exemplars en el túnel. Aquesta intervenció obligarà a modificar la ubicació dels actuals punts de llum, amb la qual cosa també millorarà la il·luminació d’aquest espai per on transita un elevat nombre de persones, a més de vehicles.El projecte afectarà una superfície de total 827 metres quadrats i el període d’execució de les obres és de cinc setmanes. A més, s’aprofitarà la intervenció urbanística per pintar de blanc els murs laterals. El pressupost és de 47.991 euros, IVA inclòs.El segon dels projectes que va ser presentat als Pressupostos Participatius ha estat força reivindicat pels veïns de la Part Baixa i afecta la plaça dels Infants, un espai on es reuneixen moltes persones i, de manera especial, pares amb els seus fills petits. Entre les actuacions més destacades, contempla la plantació de sis palmeres de l’espècie Phoenis canariensis i diverses unitats de Jacaranda mimosifodia. A més, es farà una plantació per aportar zones d’ombra a l’espai destinat a jocs infantils.La plaça dels Infants, un dels espais més concorreguts del barri del Port, cobreix una superfície de 2.400 metres quadrats. El pressupost ascendeix a 48.322 euros, IVA inclòs, i preveu la millora de la seguretat, amb la construcció d’una tanca de fusta en la zona destinada als jocs dels més petits.