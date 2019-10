Busquen els autors d'un robatori a la bolera de les Gavarres pel mètode del butró

Els fets han passat durant la matinada d'aquest dimarts

Actualitzada 08/10/2019 a les 20:28

Els Mossos d'Esquadra busquen els autors d'un robatori a la bolera Bowling Diverland de les Gavarres. Els fets s'haurien produït cap a les quatre de la matinada a l'establiment del número 3B del carrer Mestre Xavier Gols de Tarragona.Segons ha confirmat la policia autonòmica, els lladres haurien accedit mitjançant el mètode del butró, fent un forat a la paret dels lavabos de l'establiment d'oci. Els autors s'haurien emportat diners del local i haurien fugit.Diverses patrulles dels Mossos han acudit al lloc del fets però ja no hi havia ningú. La investigació es troba oberta per tal de localitzar els autors, els quals han aconseguit emportar-se diners. La quantitat no ha transcendit.