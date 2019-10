Una funcionària de la seguretat social admet que va inflar ajudes perquè eren «insuficients»

La dona s’enfronta a sis anys de presó en un judici amb jurat popular a l’Audiència de Tarragona

Dues acusades més com a cooperadores necessàries

Una funcionària de l’oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a Tarragona ha admès davant el jurat popular que va inflar prestacions per a la seva filla i per als fills d’altres persones perquè considerava que les ajudes eren «insuficients». Segons han explicat fonts jurídiques a l’ACN, la dona ha explicat que ho va fer amb l'ànim «d’ajudar als altres» i «a canvi de res». El cas s’ha començat a jutjar aquest dilluns a l’Audiència de Tarragona amb un jurat popular. La fiscalia sol·licita per a la treballadora una pena de sis anys de presó per malversació de fons públics, i quatre anys de presó per a dues mares a qui considera cooperadores necessàries. El frau s’enfila als 100.000 euros.Segons l’escrit d’acusació del fiscal, la principal acusada, M., treballava com a auxiliar administrativa a l’Institut Nacional de la Seguretat Social a Tarragona encarregant-se de la gestió de prestacions de l’assegurança escolar de neuropsiquiatria des del març del 2009, entre d’altres tasques.La prestació d’aquesta assegurança cobreix el pagament dels serveis d’allotjament i manutenció en centres sanitaris, així com l’assistència psiquiàtrica corresponent per un període inicial de sis mesos, que es pot prorrogar fins a un any i mig per períodes de sis mesos. La documentació necessària que cal aportar per iniciar l’expedient és el DNI, un certificat d’abonament de l’assegurança escolar emès pel centre i un certificat mèdic en model oficial. I, posteriorment, les factures.La funcionària, en l’exercici de les seves funcions, i «amb ànim d’enriquiment patrimonial il·lícit», va tramitar l’expedient de la seva pròpia filla el novembre del 2010. La treballadora hi va incorporar un certificat mèdic oficial modificat, atès que havia esborrat el nom del beneficiari real i, en el seu lloc, hi havia posat el de la seva filla, segons la fiscalia.Juntament amb aquest certificat, l’acusada va aportar factures mensuals que no es corresponien amb la realitat. En concret, eren d’un suposat ingrés de la seva filla en un centre d’atenció terapèutica que mai no es va produir. Realment, segons el fiscal, aquells rebuts pertanyien a altres usuaris del centre que la funcionària havia alterat perquè hi constés el nom de la seva filla.El frau es va produir en dos períodes diferents, fins al 2011. Com a conseqüència d’aquests fets, l’acusada va percebre indegudament poc més de 33.000 euros a compte de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.A més, per tal que altres pares beneficiaris rebessin un import major al que veritablement els corresponia, la dona va inflar les factures que havien aportat. En concret, aquests fets van afectar a tres famílies que desconeixien les irregularitats i que van haver de retornar 13.925 euros, 11.634 euros i 1.036 euros, respectivament.El ministeri fiscal també acusa -com a cooperadores necessàries- a dues dones per haver inflat factures i falsejat documentació, en connivència amb la funcionària, amb la finalitat d’obtenir prestacions més elevades per als seus fills. En concret, l’acusada S. va percebre indegudament 34.180 euros provinents de fons públics, per al seu fill, entre els anys 2010 i 2011. Al seu torn, l’acusada I. va rebre 7.598 euros per a la seva filla que tampoc no li pertocaven.Segons la fiscalia, aquests fets constitueixen un delicte continuat de malversació de diners públics, en concurs amb un delicte continuat de falsedat de document públic. Per a la funcionària, el ministeri públic sol·licita una pena de sis anys de presó, el pagament d’una multa de més de 4.200 euros de multa i d’inhabilitació per a un lloc de feina o càrrec públic durant sis anys. Pel que fa a les dues cooperadores necessàries, la fiscalia sol·licita quatre anys de presó per a cadascuna, 2.700 euros de multa i quatre anys d’inhabilitació per a un lloc de feina o càrrec públic.La defensa de la principal acusada ha explicat que la dona ja ha retornat els diners i que, en el seu cas, la petició és de sis mesos de presó.