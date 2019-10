«Més de la meitat de pel·lícules de la cartellera podrien estar al Psicurt»

L’Antiga Audiència de Tarragona acollirà del 10 al 13 d’octubre la quarta edició del Festival, que compta amb 32 treballs seleccionats

Actualitzada 07/10/2019 a les 15:32

—Aquest festival l’organitzen el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona amb l’objectiu d’apropar a l’espectador els diferents àmbits de la salut mental. No estem parlant de patologies, sinó d’històries d’estima, de patiment, de tristesa, de superació… Això es pot veure per exemple al vídeo de promoció del Festival, en què ens servim d’imatges de diferents curts per presentar tots els sentiments que abarca la salut mental, perquè al capdavall, són part de la vida.—Sí, tota aquesta cinematografia ja les incorpora, i de fet són treballs que estan rodant també per altres festivals. Si pensem per exemple en Madre, que es va projectar l’any passat, també va passar pel FICVI de Vila-seca i els Goya, perquè com a obra artística és brutal, però també parla del maltractament psicològic. Els únics treballs que es fan expressament pensant en el nostre festival són els de la secció Educurt Exprés, que s’han d’enregistrar a Tarragona durant el cap de setmana del Festival.—Sí, i tant. Si ara ens miréssim la cartellera de cinema, segur que més de la meitat de pel·lícules podrien participar al Festival. De fet enguany obrim el certamen amb la pel·lícula Campeones, de Javier Fesser, en què podem veure la història d’un entrenador que, en un determinat moment, decideix fer un canvi a la seva vida per ajudar els altres. Després de la projecció hi haurà un col·loqui amb David Marqués, guionista de la pel·lícula.—Cert, dissabte 12 al matí hi haurà la classe magistral ‘Cómo levantar mi primera película’, amb Marcos Cabotá, guanyador del Psicurt 2018 amb el curtmetratge Glitch. I més tard es projectarà el documental Down n’hi do, amb un debat posterior amb la seva directora i guionista, Mireia Ros.—Van entrar 294 curts, i n’hem seleccionat un total de 32, dels quals se’n pot veure la majoria de tràilers a la pàgina web del Psicurt. Pensem, i és una opinió compartida amb els membres del jurat, que és l’edició del Psicurt més potent, pel que fa al conjunt de treballs seleccionats.—Cada any, després del festival, oferim la possibilitat als centres de la demarcació de fer una sessió de curtmetratges i una xerrada amb Jaume Descarrega, coordinador del Psicurt. Ell obre el debat i els nois i noies van intervenint o fent preguntes al voltant dels temes que apareixen als curts que es projecten.—Sobretot l’assetjament escolar i la violència de gènere. També el sexe o les noves tecnologies. En aquestes sessions es veu molt clarament com el cinema pot ser una eina fonamental per crear debat, i també per aprendre a funcionar a la vida, perquè convida a reflexionar sobre què cal fer per evitar que passin certes coses o, la contrari, que unes altres succeeixin.