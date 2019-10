Més de 500 participants en el Rocío chico i la peregrinació del Sinpecao

La Casa de Andalucía celebra un any més la tradicional jornada en la que la participació creix any rere any

Actualitzada 07/10/2019 a les 12:58

La Casa de Andalucía va estar de celebració aquest cap de setmana amb el tradicional Rocío chico i amb la peregrinació del Sinpecao fins el Mas dels Frares del Morell, amb un augment de la participació respecte anys anteriors. Tan a peu com a cavall, més de 500 persones van iniciar la peregrinació el dissabte a les deu del matí des del pont de Santa Tecla, seguint el curs del Riu Francolí.Durant la jornada del dissabte es van dur a terme activitats lúdiques com la Carrera de Cintas (carrera de cavalls) i la sardinada popular, després de la Misa Rociera cantada pel Coro de la Casa de Andalucía de Tarragona. El diumenge al matí es va celebrar el concurs de sevillanas i posteriorment, a l’hora de dinar, es va dur a terme el concurs de paelles d’arròs.El Rocío chico s’inspira en la tradició religiosa del vot d’acció de gràcies que el poble d’Almonte, a Huelva, va fer l’any 1813 després de l’alliberament del poble de l’atac de les tropes franceses. Per la seva banda, el Sinpecao és un estendard que respresenta a la Verge sota el lema sine labe concepta, que és sense pecat concebut. El nom, d’origen medieval, es deriva dels estendards que portaven les processons religioses que reivindicaven la Immaculada Concepció de la Verge. En les peregrinacions rocieras, el Sinpecao fa el camí fins l’ermita on es presenta a la Verge, en el cas de Tarragona, fins l’ermita del Mas dels Frares, en el que aquests dies es venera a la Virgen del Rocío.Tot i que les expectatives apuntaven que uns 300 peregrins participarien en la tradicional jornada, fonts de l’organització van assegurar que la participació total en les activitats de dissabte a la tarda, la Carrera de Cintas, la Misa i la sardinada, va ser de 500 persones.Les activitats del diumenge també van superar les expectatives d’assistència. Un altre cop, prop de 500 persones van acudir a l’Ermita del Mas dels Frares del Morell per disfrutar del concurs de Sevillanas i del concurs de paelles d’arròs. «Estem molt contents per la gran assistència, sobretot al dinar d’avui. Hem pogut gaudir d’una estona molt agradable amb amics i familia», reconeixien fonts de l’organització. «Cada any tenim més participants perquè els que ja venen animen a altres amics. A més, aquest any hem tingut molta gent del Morell gràcies a la difusió que l’Ajuntament i la ràdio del Morell han fet de la celebració», afegien.Un Rocío chico i un Sinpecao que peregrina fins al Morell des de fa 15 anys.