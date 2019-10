La Muntanyeta camina en el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral

El Grup Excursionista Amics de la Muntanyeta va organitzar ahir l’onzena marxa solidària

Dia de la Paràlisi Cerebral

APPC La Muntanyeta

L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC), coneguda popularment com La Muntanyeta, va celebrar ahir l’onzena marxa solidària per donar suport a les persones amb paràlisi cerebral i a les seves famílies.Coincidint amb el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral i aprofitant la data per reivindicar els drets d’aquestes persones, els voluntaris del Grup Excursionista Amics de la Muntanyeta van poder organitzar un cop més, gràcies al suport d’un gran nombre de voluntaris i col·laboradors, aquesta marxa en favor de les persones amb paràlisi cerebral que va comptar amb més de 800 participants, segons fonts de l’organització «estem molt contents de l’èxtit que ha tingut aquesta onzena edició de la marxa solidària». Amb sortida i arribada al Balcó del Mediterràni, els participants van poder gaudir d’un esmorzar a mesura que anaven arribant a la meta. A més, l’associació va aprofitar l’ocasió per fer una jornada de portes obertes, de tal manera que els participants van tindre l’oportunitat, durant la caminada, de fer un cop d’ull a les instal·lacions del centre, que es troba al Carrer Muntanya de Sant Pere. El donatiu per participar en la caminada era de 10 euros, 5 en el cas dels menors de 12 anys i gratuït per als menors de 5 anys i per aquelles persones amb paràlisi cerebral.Ahir també es va conmemorar el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral i en motiu d’aquesta celebració, ASPACE va engegar la campanya #DaleLaVuelta, amb l’objectiu de reivindicar els drets del col·lectiu que es recullen en la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Amb l’intenció de donar visibilitat a la discriminació a la que cada dia s’enfronten aquestes persones, la campanya reclama el dret a la igualtat i a la no discriminació, així com la inclusió laboral i l’accessibilitat física i cognitiva en els diferents aspectes de la vida quotidiana.L’Associcació Provincial de Paràlisi Cerebral, entitat sense ànim de lucre, gestiona una Escola d’Educació Especial, un Centre Ocupacional i una Residència per a persones amb paràlisi cerebral. A més de defensar els drets de totes les persones afectades per la paràlisi cerebral, La Muntanyeta ofereix tots els serveis necessàris per a la seva educació, atenció a la salut, inserció social i laboral i gaudiment de l’oci i temps de lleure.