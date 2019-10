La Lliga contra el Càncer dona braçalets per als pacients de l'Hospital de Dia del Joan XXIII

Serveixen per tapar el catèter d’inserció perifèrica (PICC) que es posa per administrar els tractaments als malalts

Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre

Els pacients oncològics de l’Hospital de Dia del Joan XXIII de Tarragona disposen des d'aquest dilluns d'uns braçalets que serveixen per tapar el catèter d’inserció perifèrica (PICC) que es posa per administrar els tractaments. Les peces de roba han estat donades i creades per membres de la Lliga contra el Càncer de Tarragona i Terres de l’Ebre.Els braçalets serviran per substituir les malles blanques hospitalàries habituals que protegeixen el catèter d’inserció perifèrica (PICC). Les peces són més boniques, amb colors vius, i serveixen per fer conscienciació sobre les malalties oncològiques. El PICC és una via que permet que els pacients oncològics puguin rebre els tractaments directament a la sang evitant realitzar moltes puncions ja que aquesta via pot deixar-se sota la pell, durant mesos, sense risc d’infecció.La Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre és una organització no governamental, sense ànim de lucre constituïda el 23 de juliol de 1993 que té com a objectiu general realitzar activitats que millorin el control i la prevenció del càncer a la població. La Lliga realitza activitats d’informació i educació a la població mitjançant xerrades, conferències, impressió i distribució d'opuscles i difusió en els mitjans de comunicació.A més, realitzen una tasca d’orientació i suport als malalts i a les seves famílies, durant tot el procés de la malaltia, a través majoritàriament dels voluntaris de suport que són formats constantment per tal de realitzar una tasca adequada i òptima envers els malalts.