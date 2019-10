L'Ajuntament de Tarragona adjudica la construcció d'una residència assistida per a la gent gran

La instal·lació geriàtrica s’aixecarà a la Vall de l’Arrabassada

Actualitzada 07/10/2019 a les 09:01

Sar Residencial i Asistencial ha estat l’empresa guanyadora de l’adjudicació de la construcció i gestió d’una residència assistida destinada a la gent gran, que s’ubicarà en una parcel·la de propietat municipal localitzada al carrer Mercè Rodoreda, a la Valls de l’Arrabassada. La residència disposarà d’una capacitat de 160 plantes i l’edifici ocuparà el 60 per cent de la parcel·la. Dues empreses més, Vitalia Baetulo i Residència Tercera Edat lOnada també aspiraven a la construcció i gestió del centre assistencial. El contracte adjudicat és per un ús privatiu del domini públic i la concessió és per 50 anys i un cànon anual de 135.000 euros.La finca municipal on es construirà la residència té una superfície de 10.473 metres quadrats. La concessió es farà per un període de 50 anys i, al seu termini, bé es renovarà o, en cas contrari, els béns i la finca retornaran a l’Ajuntament. De cap manera, l’empresa guanyadora del concurs i, per tant, la que finançarà la construcció de la instal·lació, podrà traspassar les dependències a tercers en un futur. A més, l’objecte del negoci que albergarà la instal·lació de la Vall de l’Arrabassada només podrà ser el de centre residencial per a la gent gran.Entre els factors que va decidir l’Ajuntament a iniciar els tràmits administratius per a la licitació, destaquen la manca de places destinades al sector de la gent gran a la ciutat i l’existència d’una elevada demanda que cada cop creix més, tant a conseqüència de l’augment de l’esperança de vida com pel fet que, de manera progressiva, augmenta el nombre de persones que arriben a la coneguda com a tercera edat. El futur centre residencial per a la gent gran tindrà l’accés al carrer Mercè Rodoreda i la finca discorre en paral·lel al carrer Llorenç de Villalonga, just al darrer dels blocs d’habitatges actualment existents. Amb la futura obertura de la residència per a la gent gran en aquesta zona del terme municipal, la ciutat de Tarragona guanyarà en nombre de places destinades a la gent gran, amb la qual cosa es cobrirà una part de la demanda d’aquest model de servei existent en l’actualitat.