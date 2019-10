Invertir 200.000 en càmeres podria reduir els robatoris a Llevant

L’Ajuntament de Tarragona també estudia posar lectors de matrícules per controlar qui accedeix a les urbanitzacions

Actualitzada 07/10/2019 a les 08:11

L’Ajuntament de Tarragona té damunt la taula una documentació que podria redundar en la disminució de robatoris a les urbanitzacions de Llevant i, de manera especial, a les de Cala Romana, Boscos i la Móra, a partir de la instal·lació de càmeres de vigilància i de lectors de matrícules. La inversió en material podria situar-se al voltant dels 200.000 euros, sense incloure les possibles obres i requisits previs per a procedir a la instal·lació. Una de les barreres a superar seria la connexió del sistema amb l’oficina de recepció de les imatges captades, ja que en aquestes zones del terme municipal no es disposa de fibra òptica, la qual cosa obliga a plantejar-se altres opcions per poder gestionar la transmissió de les dades obtingudes.En el decurs del 2018, els atestats instruïts per la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d’Esquadra a l’àrea de Llevant van comptabilitzar un total de 418 accions contra el patrimoni, de les que 102 van ser robatoris amb força en domicilis, i 133 robatoris amb força en vehicles. També es van produir 61 atestats per furts, 7 ocupacions d’immobles o 5 robatoris amb violència i intimidació, entre altres incidències que van contribuir a generar una sensació d’indefensió entre les persones que resideixen en la zona de Llevant.La Guàrdia Urbana ha fet arribar al regidor de Seguretat del govern municipal, Manel Castaño, un informe elaborat per la Guàrdia Urbana en el qual es plantegen els punts a favor i en contra de la instal·lació de càmeres de vigilància i lectors de matrícules. Aquest ha estat el resultat d’una sol·licitud que va fer el grup municipal de Junts per Tarragona relativa a la col·locació de càmeres de vigilància i lectors de matrícules a les entrades i sortides de les urbanitzacions de llevant.En l’informe s’especifica que l’any passat , «i per donar resposta a les demandes de seguretat rebudes de les diferents entitats de la zona de llevant», la Guàrdia Urbana va establir diversos objectius de servei en aquests indrets del terme municipal. El document indicat que el 2018 es va fer un patrullatge de saturació, controls d’accés a les urbanitzacions i serveis conjunts amb els Mossos d’Esquadra, tant de dia com a la nit.La Guàrdia Urbana considera «convenient», des de fa temps, estudiar la implantació «d’un sistema de futur» que faciliti la integració de càmeres de seguretat i lectors de matrícules, així com altres que puguin plantejar-se a mitjà termini. L’informe conclou que caldria redactar els corresponents projectes i preveure la corresponent consignació pressupostària, que segons les previsions «podria situar-se a prop dels 200.000 euros, sense incloure les possibles obres i requisits previs per a la instal·lació. L’informe recorda que «l’objectiu de la videovigilància és el de garantir la seguretat de les persones i dels seus béns» i que la seva instal·lació «ha de disposar de protecció jurídica». La justificació en la utilització d’aquesta mena de dispositius ha de ser definida per «les necessitats de seguretat d’una zona concreta i per la conveniència i viabilitat en la utilització» dels aparells destinats a la videovigilància «per incidir en la millora de la seguretat.Els habitatges de les urbanitzacions de Llevant són, amb molta freqüència, punt de destí dels lladres. Només el passat 9 de setembre es van registrar dos, en una mateixa jornada, a Cala Romana, un fet massa habitual en aquesta zona del terme municipal de Tarragona. En aquella ocasió, una persona resident va alertar que els robatoris es produeixin amb molta freqüència. Aquest veí va recordar que fa temps que els residents plantegen mesures per intentar reforçar la seguretat a la zona i evitar els robatoris, que són recurrents. «Hi ha hagut suggeriments com ara la d’instal·lar càmeres, contractar seguretat privada», va dir.Els autors dels robatoris accedeixen a l’interior dels habitatges a qualsevol hora del dia i normalment ho fan per finestres que els són accessibles. En algunes ocasions, hi ha persones que resultes ferides. També quan caminen per les urbanitzacions. Aquest és el cas que va succeir el 26 de setembre passat, quan un individu va agredir un home d’edat avançada i li va prendre les ulleres i les sabates, segons van informar fonts policials. La víctima va haver de ser atesa pels serveis sanitaris a l’Hospital Joan XXIII. Els fets es van produir poc quan un ancià que passava caminant per davant del Club Tenis Tarragona va ser assaltat per un individu jove. El lladre va donar un cop a la víctima, li va agafar unes ulleres i les sabates, i va fugir corrents. L’home va alertar dels fets als Mossos d’Esquadra, que es van traslladar al lloc. Circumstàncies com la narrada provoquen incertesa i inseguretat en els veïns de les urbanitzacions, allunyades de la ciutat.