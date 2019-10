Hermán Pinedo vol portar Podem als tribunals després de ser inhabilitat

El regidor d’En Comú Podem a l’Ajuntament de Tarragona ha pres aquesta decisió després que el partit li obrís un expedient sancionador

Actualitzada 06/10/2019 a les 20:10

Podem Tarragona replica

Hermán Pinedo, regidor de Patrimoni, Joventut i Cooperació a l’Ajuntament de Tarragona vol denunciar a Podem Catalunya després que el patit li obrís un expedient sancionador i l’inhabilités durant un any com a militant, el que podria acabar amb la seva expulsió definitiva del partit.Pinedo va explicar al Diari Més que els dos motius pels quals es decideix prendre aquestes accions contra la seva figura política són, si més no, «extranys». En primer lloc, en l’expedient se l’acusa del fet de no haver celebrat una assemblea per que els militants decidissin si el partit donava el vot d’investidura a Ballesteros o a Ricomà, «quan aquesta assemblea si que es va celebrar amb el resultat de 77 vots a favor del d’Esquerra i un a favor de l’abstenció». En segon lloc, pel fet de desacreditar a Ismael Cortés, candidat al Congres per Tarragona ja que aquest no viu a la ciutat i considera que no coneix el territori i que ha estat «posat a dit».Per això, Pinedo va assegurar que es posarà en contacte amb el seu advocat i que un cop assessorat, prendrà les accions legals que cregui necessàries contra Podem Catalunya.La inhabilitació però, va explicar Pinedo «és a nivell orgànic, de partit. El càrrec de regidor és nominal i no em poden fer dimitir». El regidor d’En Comú Podem creu que «és excessiu inhabilitar durant un any a un militant que, fins que no es demostri el contrari, és innocent d’allò del que se l’acusa i per això recorrerà la inhabilitació».Davant aquesta informació, Mariano Pescador, militant de Podem Tarragona va titllar l’acció de Pinedo d’un «intent de fer-se la víctima» i va assegurar a Diari Més que el regidor de l’Ajuntament «va cometre un error molt greu quan es va saltar l’article 46 dels estatuts de Podemos, ja que no va realitzar cap assemblea amb els militants de Podem per decidir a qui donava el vot d’investidura per l’alcaldia de Tarragona». Pescador va explicar que la direcció de Podemos «ja va advertir a Pinedo de que no estava actuant segons el que marquen els estatuts dels morats i va ser Podem Tarragona qui va proposar a la direcció del partit l’obertura d’aquest expedient sancionador». En la roda de premsa del passat divendres, després de conèixer la seva inhabilitació, Pinedo va defensar que l’assemblea s’havia fet juntament amb els comuns perquè «si estem en una coalició aquests temes s’han de votar també en coalició» i que Podemos havia avisat als seus militants d’aquesta assemblea i que per tant tenia el vist-i-plau dels morats. També va dir que li semblava molta «casualitat» que la decisió de Podem arribés després «d’unes votacions molt complicades en el Ple de l’Ajuntament». Davant això, Pescador va defensar que «per prendre decisions importants cal fer una assemblea només amb els militants de Podem, i que és aquí quan Pinedo es salta l’article 46 dels estatuts».Mariano Pescador també va assegurar, en referència als dubtes del regidor sobre la decisió del partit, que «les paraules de Pinedo son demagògia i excuses, doncs les decisions venen marcades únicament per no haver seguit el que marquen els estatus».