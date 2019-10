El Seprona arxiva la denúncia per les boles de plàstic aparegudes a la platja del Miracle de Tarragona

La Fiscalia de Medi Ambient manté la investigación per la contaminació a la platja de la Pineda

Actualitzada 07/10/2019 a les 13:53

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil ha arxivat la denúncia per l'aparició d'esferes de plàstic «en quantitats industrials» a la platja del Miracle el passat 25 de juliol. Així ho ha comunicat Mare Terra Fundació Mediterrània, entitat encarregada d’interposar la denúncia. A més del Seprona, la fundació també va presentar una denúncia als Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a Tarragona i a l'Ajuntament de Tarragona per determinar-ne l'origen.Segons informa Mediterrània, el Seprona ha dit que l’impacte de l’abocament, tot i que no se n’ha descobert l’origen, «ha estat mínim» i ja no en queden restes, motius pels quals la investigació ha quedat tancada. L'Ajuntament de Tarragona també ha comunicat que els serveis de neteja municipals van retirar les esferes i que no disposen de recursos per tal de localitzar el focus de contaminació.El cas que continua obert és el de les esferes de plàstic aparegudes a la platja de la Pineda el passat mes de gener, de les quals encara en queden grans quantitats i que, en part, van quedar dipositades a l'espai natural protegit dels Prats de la Pineda. La Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona investiga aquest episodi de comunicació i en aquest sentit, hi ha diligències judicials en marxa per recaptar informació.