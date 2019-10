El ranxet que es cuinava a les barques torna amb força al Serrallo

La pèrgola de voramar va acollir la segona edició dels Tastets fets per gent vinculada a la mar

Només han calgut dues edicions dels Tastets del Serrallo perquè el president de l’associació de veïns del barri mariner, l’entitat organitzadora d’aquesta activitat, David Martín, va poder dir ahir diumenge que la iniciativa gastronòmica «està consolidada». Martín va destacar que en la primera edició, celebrada l’any passat, «van participar cinc cuiners, persones que havien anat a la mar o fills d’aquestes», i en la que va tenir lloc ahir «van ser dotze els cuiners, que van preparar sis tastets per a 240 persones». D’un any a altre «hem més que duplicat tot, perquè la gent del Serrallo s’involucra en tot allò que se li demana».Martín va comentar que els Tastets van començar amb «l’objectiu de donar a conèixer el ranxet, el menjar que es feia a les barques de pescadors, una cultura gastronòmica que s’ha transmès de generació en generació». «La trobada ha estat molt agradable i divertida, i tots els participants han gaudit del ranxet», va dir Martín, qui va «agrair les persones que, de manera desinteressada, han participat en l’organització dels Tastets, molt especialment als cuiners i cuineres, i a Raffa, que ens ha servit uns gelats artesans».El president de l’Associació de Veïns del Serrallo va apuntar que «en la primera edició vam fer curt i, en aquesta, de seguida es van vendre els 240 tiquets». La degustació va tenir lloc a la pèrgola de voramar, a tocar de la seu de la Confraria de Pescadors, i va ser amenitzada pel DJ Carlos.La segona edició dels Tastets es va fer uns dies després de l’anunci que els dies 2 i 3 de novembre el Serrallo recuperarà el tradicional Concurs de Mestres Romescaires, que aquest any introdueix la modalitat destinada a nens de 10 a 15 anys. «La primera edició es va fer el 1951» i, després de quatre anys sense celebrar el concurs, «el recuperem amb la intenció de mantenir la seva vigència i fer-lo cada dos anys», va dir Martín. La setmana passada, el president de l’associació de veïns va parlar de les característiques històriques del Serrallo i el fet que la gent que hi resideix «és molt participativa en tot el que se li proposa». Martín va destacar que quan l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona va proposar la recuperació del concurs, moltes entitats s’hi van sumar al projecte. «Tot es va decidir de manera ràpida», va remarcar Martín, qui es va mostrar molt satisfet per la resposta de la gent als Tastets i la que, està segur, també tindrà el Concurs de Mestres Romescaires.