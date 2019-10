El tram està limitat a 100 km/h

Actualitzada 07/10/2019 a les 13:21

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un veí de Calafell de 43 anys per conduir a 193 km/h per l'A-7 al seu pas per Tarragona. Aquest tram està limitat a 100 km/h, motiu pel qual ha estat denunciat penalment.El conductor va ser enxampat conduint a alta velocitat el matí d'ahir diumenge al punt quilomètric 11,65 d'aquesta via. En aquest punt s'hi havia instal·lat una radar mòbil, cosa que ha permès enxampar l'infractor.