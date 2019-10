La Passarel·la del Port romandrà parcialment tancada per obres de manteniment

El pas quedarà interromput en alguns trams entre els dies 7 i 9 d’octubre

04/10/2019

La Passarel·la del Port romandrà parcialment tancada del dilluns dia 7 fins al dimecres dia 9 d’octubre per obres de manteniment. Els treballs que s’hi realitzaran afectaran a dos dels accessos a peu a la passarel·la, però no significarà el seu tancament total ja que els ascensors permetran l’accés en ambdós sentits: de la ciutat al passeig Marítim i viceversa.Les limitacions derivades de les obres de manteniment que realitzarà l’empresa constructora afectaran el pas per la rampa d’accés a la passarel·la des del passeig Marítim que estarà tancat durant tres dies, del 7 al 9 d’octubre i, per tant, les persones que vulguin anar a la ciutat des del passeig Marítim hauran de fer servir els ascensors. I en sentit contrari, de la ciutat al passeig Marítim, també.A més, el dimecres dia 9 també es faran treballs de millora a la part superior de la passarel·la, que requeriran tallar l’accés des de la Baixada del Toro, de manera, que la passarel·la només quedarà accessible des de la zona de l’estació de ferrocarril.Els treballs de manteniment a la Passarel·la del Port consisteixen en l’aplicació de diverses capes de pintura en els trams afectats per a protecció dels raigs ultraviolats. L’aplicació d’aquest tipus de materials necessita que la meteorologia sigui favorable. En cas que plogués durant els dies previstos per a fer les obres de manteniment, el període de tancament parcial de la passarel·la podria allargar-se uns dies més o ser ajornat. En aquest cas, els responsables del Port n’informarien el més aviat possible.Si, com està previst, les obres es realitzen del dia 7 al 9 d’octubre, l’accés dels vianants a la Passarel·la del Port quedaria reobert a partir del dijous dia 10 d’octubre a primera hora.