El col·lectiu Al Camp Residu Zero neteja la runa i deixalles acumulades als voltants del mercat de Bonavista

La brutícia acumulada cada cap de setmana era insostenible

Actualitzada 07/10/2019 a les 09:06

El col·lectiu Al Camp Residu Zero han organitzat una jornada de neteja de les zones properes al mercat Bonavista, on s'hi acumulaven deixalles i brutícia.La Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET), va demanar en un comunicat als marxants de Bonavista que deixessin la zona neta, ja que la brutícia acumulada cada cap de setmana era insostenible. «No hi ha ni un sol cartell que recordi que s'ha de deixar la zona neta i amb prou feines hi ha contenidors on dipositar les deixalles, cal actuar en aquest espai», va dir el president de la CET, Àngel Juárez.Tal com informa Al Camp Residu Zero la zona no ha quedat cent per cent neta, però la millora de l'espai és molt notable gràcies a l'actuació dels voluntaris. Concretament s'han recollit 138,8 quilos de rebuig en bosses i 80,8 quilos de plàstic, a banda de vidre i deixalles més grans que han estat dipositades a un contenidor facilitat per l'Ajuntament de Tarragona.