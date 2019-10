Detinguts per cometre vuit robatoris a gent gran quan sortien del banc al Tarragonès, Barcelonès i Garraf

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions

Actualitzada 06/10/2019 a les 11:02

Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell i de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) van detenir, el dimecres 2 d’octubre, dos homes de nacionalitats peruana i xilena, de 46 i 58 anys, i veïns de Barcelona i Cornellà de Llobregat, com a presumptes autors de sis delictes de furts i per pertinença a grup criminal.La investigació es va iniciar el mes de setembre quan els investigadors van tenir coneixement d’un grup de persones que es dedicarien a cometre delictes contra el patrimoni i es va crear un equip conjunt de treball amb investigadors de la DIC i de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell.Gràcies a les gestions d’investigació, els agents van comprovar com quatre persones es reunien diàriament per cometre furts especialitzats, coneguts normalment com a cogoteros, a persones d’edat avançada.Els investigadors van aconseguir acreditar el modus operandi del grup criminal. Un membre del grup recercava per una zona amb entitats bancàries, de qualsevol població del territori català, a la possible víctima i la seguia fins a l’entitat on comprovava el reintegrament que realitzava en efectiu. Aquest donava l’avís a dues dones que feien el seguiment de la víctima fins al seu domicili i aprofitaven qualsevol excusa per accedir al portal i així acompanyar-la fins a l’ascensor, on la distreien amb l’objectiu de cometre el furt.El quart membre del grup les esperava fora, a la via pública, i marxaven del lloc amb un vehicle.Els investigadors van acreditar un total de sis fets delictius comesos per aquest grup delinqüencial, concretament als municipis de Badalona, Barcelona, Tarragona i Vilanova i la Geltrú.Finalment, el matí del 2 d’octubre, l’equip d’investigadors va localitzar a Barcelona dos dels membres del grup criminal, quan acabaven de perpetrar un altre furt a una persona d’edat avançada, i els van detenir.Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.