Un curtmetratge tarragoní fet per persones amb discapacitat intel·lectual rep un doble reconeixement

Actualitzada 05/10/2019 a les 11:17

Un any de reconeixements

El Servei de Teràpia Ocupacional Solc de Tarragona és un centre ubicat al Complex Educatiu que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. Amb un currículum força extens en produccions teatrals, el 2018 es van animar a fer un curt a causa de la proposta de l'Eclèctic Festival d'Arts Escèniques des de la Discapacitat de Tarragona de crear una nova categoria centrada en audiovisual.Aquest primer curt anomenat La cita és una comèdia de deu minuts de durada on s'intercalen el català i el castellà. Una història que explica com a una cita poden fallar moltes coses i les possibilitats que alguna cosa no rutlli com teníem planejat són altes. Aquest primer contacte és un moment una mica desconcertant per a tothom. Però val més prendre's-ho amb conya.El curt va obtindre una menció especial als Premis RetinES 2019. El jurat va considerar que «és un curtmetratge amb una idea original i atractiva, amb imaginació i humor i amb un resultat coherent i notable». El 30 de setembre els nois i noies del Solc estan convocats a l'entrega de premis que es durà a terme durant el cicle DOCUGrama, a la seu de la Fundació Ideograma a Barcelona.El curt també ha estat seleccionat per a participar en la tercera edició del Festival de Curtmetratges amateur i discapacitat intel·lectual CADI. A aquest festival hi participen propostes de diversos punts de l'estat com Euskadi, Madrid o fins i tot les illes Canàries fet que fa que el Premi del públic estigui molt disputat.L'obra tarragonina està actualment entre les més votades i el premi final se l'endurà qui obtingui el nombre més gran de M'agrada a Facebook fins a l'11 d'octubre.El curt es pot veure entrant a www.stosolc.cat