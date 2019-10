Mor una dona de 86 anys en perdre el coneixement i caure a la plaça de les Cols

La dona tenia antecedents mèdics i havia estat donada d'alta de l'hospital ahir divendres

Actualitzada 05/10/2019 a les 17:30

Una veïna de la Part Alta de Tarragona de 86 anys ha mort aquest matí a la plaça de les Cols. A través de les xarxes socials alguns usuaris indicaven que la dona hauria caigut per les escales de la Catedral, però fonts del SEM han explicat a Diari Més que la dona ha perdut el coneixement i ha caigut.Aquestes mateixes fonts han confirmat la mort de la dona i han indicat que la demora de 30 minuts de les ambulàncies del SEM, que alguns usuaris de Twitter confirmaven, és falsa. De fet, el SEM ha rebut l'avís a les 10.12 hores de dissabte i la primera ambulància ha arribat al lloc dels fets a les 10.24 hores, 12 minuts després de l'incident, tal com marquen els estàndards de qualitat europeus. Minuts després s'hi han personat dues dotacions més.Un metge de paisà, que ha estat testimoni dels fets i ha atès a la dona in situ, ha indicat als professionals sanitaris que la dona tenia antecedents mèdics i que havia estat donada d'alta de l'hospital ahir divendres.Els efectius del SEM han intentat la reanimació cardiopulmonar a la dona, sense èxit. El succés ha creat alarma entre veïns. Al lloc dels fets també hi ha anat una patrulla dels Mossos d'Esquadra.