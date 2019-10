La CET demana que els marxants de Bonavista deixin la zona neta després del mercat

Aquest diumenge 6 d'octubre, el col·lectiu Al Camp Residu Zero convoca una acció al voltant del mercat

Actualitzada 05/10/2019 a les 10:38

La Coordinadora d'Entitats de Tarragona (CET), moviment veïnal que aglutina un centenar d'organismes, demana que els marxants de Bonavista deixin la zona neta després del mercat que es fa cada diumenge, tal com fan als mercats dels dimarts i els dijous a la plaça Corsini.La CET ha recollit queixes veïnals de com queda l'esplanada i els seus voltants quan acaba el mercat, que amb 948 parades, és el segon més gran d'Europa.Aquest diumenge 6 d'octubre, el col·lectiu Al Camp Residu Zero convoca una acció just en la zona boscosa del voltant del mercat. Malgrat que la CET dóna suport a aquest grup de voluntariat, en aquest cas vol fer notar que els terrenys que es volen netejar són municipals i de l'Església i que són els titulars els que haurien de vetllar pel seu bon estat.En aquest sentit, la CET també demana més control als paradistes perquè recullin els seus residus i deixin la zona neta, però també una campanya cívica que faci prendre consciència del problema.«No hi ha ni un sol cartell que recordi que s'ha de deixar la zona neta i amb prou feines hi ha contenidors on dipositar les deixalles, cal actuar en aquest espai», diu el president de la CET, Àngel Juárez.Juárez aplaudeix la feina d'Al Camp Residu Zero, però considera que «l'Ajuntament i l'Església tenen prou recursos per mantenir aquests terrenys en condicions».Finalment, també recorda que a la CET, «estem pendents del pla de millora del mercat de Bonavista», ja que l'Ajuntament i l'Associació de Veïns es van donar un termini de tres mesos per abordar el decàleg veïnal de demandes, que va des de la neteja fins a la seguretat.La CET advoca per convertir l'esplanada del mercat en un espai públic polifacètic, que pugui acollir també grans actes a l'aire lliure i ajudar a descentralitzar així els esdeveniments multitudinaris de la ciutat.