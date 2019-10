L'alcalde Ricomà lliura distincions i diplomes als voluntaris de Protecció Civil

«La gent de Tarragona us aprecia i està tranquil·la quan us veu», va dir

Actualitzada 05/10/2019 a les 09:41

L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va presidir durant la tarda de divendres l'acte de lliurament de distincions i diplomes a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, amb motiu del 25è aniversari de l'entitat. L'acte va tenir lloc al Teatret del Serrallo i va comptar, a banda de la de l'alcalde, amb les intervencions del president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset; del conseller de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l’Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, i del president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, Lluís Mangrané.Durant l'acte es va projectar un audiovisual amb les fotografies de record dels 25 anys de l'agrupació i es van lliurar les distincions als associats amb 10, 15, 20 i 25 anys de servei, entre d'altres. També es va atorgar un record als voluntaris que l'any 2002 es van desplaçar a Galícia a causa de l'esfondrament del vaixell Prestige i es va lliurar un record als representants de les entitats que col·laboren habitualment amb els voluntaris de Protecció Civil, com la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra o els Bombers, per citar-ne només algunes.En la seva intervenció l'alcalde Ricomà va remarcar que aquest divendres es gaudia d'un «dia de felicitació per 25 anys de bona feina». L'alcalde va voler transmetre «un agraïment profund en nom de la ciutat» i va subratllar que els voluntaris de Protecció Civil «formen part del paisatge de la ciutat sempre que hi ha actes festius, esportius o com el Concurs de Castells». I va concloure: «La gent de Tarragona us aprecia i està tranquil·la quan us veu».