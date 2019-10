Detenen a Tarragona uns lladres especialitzats en robatoris amb força a vehicles estacionats en aparcaments públics

Es tracta de grups organitzats que tenen una alta mobilitat i que lloguen vehicles per cometre els fets

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la comissaria de Gràcia han detingut durant la darrera setmana nou lladres especialitzats en robatoris amb força a interior de vehicles estacionats en un aparcament públic del barri de Gràcia. Des de principis d’estiu, els mossos van obrir una investigació policial després de rebre diverses denúncies d’usuaris que havien estat víctimes d’aquest tipus de robatoris en què els lladres havien trencat els vidres dels seus vehicles i sostret els objectes de valor que hi havia a l’interior.Efectius dels grups de Proximitat, de Delinqüència Urbana i de la Unitat d’Investigació van muntar un equip de coordinació amb l’objectiu d’identificar i localitzar els autors d’aquests fets. La darrera actuació va tenir lloc el passat dimecres 2 d’octubre quan els mossos van detenir in fraganti 5 persones, de nacionalitat xilena, quatre homes i una dona, que acabaven de realitzar un robatori a l’interior d’un aparcament i havien sostret diversos objectes, com ara dues tablets, dos portàtils i un rellotge d’alta gamma.Les detencions es van realitzar després que els mossos tinguessin coneixement que a l’interior d’aquest pàrquing hi havia un vehicle sospitós. Per això van fer un dispositiu de tancament de tots els accessos. Els agents es van posicionar en diferents punts per tal de bloquejar les sortides del vehicle i poder identificar els sospitosos. Paral·lelament, diversos agents van accedir a l’interior del pàrquing i altres es van posicionar prop de la cabina de control de videovigilància per tal de detectar el vehicle a través de les càmeres.Els agents que van accedir a peu a l’interior de l’aparcament van localitzar el vehicle en una de les plantes i van requerir al seu conductor que s’aturés. L’home va fer cas omís a les indicacions policials i va continuar la marxa endavant posant en risc la integritat dels agents. Tot i això, aquest no va poder sortir de l’aparcament ja que els accessos estaven bloquejats per mossos motiu pel qual va fer marxa enrere i un dels agents va haver d’esquivar el vehicle per no ser atropellat. Finalment, el conductor va aturar-se i els agents van detenir els tres ocupants.A través de les càmeres de videovigilància van detectar dues més amb una maleta on hi havia tots els objectes sostrets i les eines que havien utilitzat per tal de realitzar aquest robatori, una lot i un objecte de ferro punxegut que feien servir per trencar els vidres dels cotxes.Els 5 detinguts tenen antecedents per furts i fets similars. Acumulen 20 detencions. Van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.Durant aquesta setmana, concretament els dies 27 i 30 de setembre, es van detenir tres persones més relacionades amb un altre grup que actuava amb el mateix modus operandi, i en aquest mateix pàrquing. Aquestes detencions es van realitzar a Tarragona i l’Hospitalet de Llobregat respectivament. Els detinguts, de nacionalitat xilena, tenen antecedents per fets i similars i també per furt. En total acumulen 32 detencions. Van quedar en llibertat després de passar a disposició judicials. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.D’altra banda, en el marc d’una altra investigació, el passat 2 d’octubre, es va detenir a Blanes una altra persona, de nacionalitat croata, en relació amb un robatori amb força a interior de vehicle al mateix pàrquing. No es descarten més detencions.El detingut acumula 39 detencions per fets similars. Va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.Els detinguts actuen de manera organitzada i accedeixen a l’interior dels aparcaments amb vehicles llogats que no retornen mai. Van d’un pàrquing públic a un altre, baixen amb el vehicle totes les persones, es reparteixen les tasques d’observació per tal d’assegurar-se que a l’interior dels cotxes hi ha objectes de valor. Trenquen els vidres i sostreuen els objectes de valor i, ràpidament marxen del lloc en grups separats, en vehicle i a peu per dificultar la detecció en el cas de ser interceptats per la policia.De les diverses detencions i investigacions, es pot concloure que tenen una alta mobilitat ja que actuen en diferents punts del territori.La investigació està oberta per determinar si aquests tres grups podrien estar relacionats amb altres robatoris amb força interior de vehicle comesos durant els darrers dies en aparcaments públics.