Podem Catalunya destitueix el secretari general del partit a Tarragona, Hermán Pinedo

El també regidor de l’Ajuntament diu que recorrerà la inhabilitació i que no tindrà efectes en el govern municipal

Actualitzada 04/10/2019 a les 15:48

Pinedo es mostra sorprès i diu que recorrerà la inhabilitació

MÉS INFORMACIÓ Un equip tècnic gestionarà Podem Tarragona arran de l'expedient a Pinedo

Podem Catalunya ha obert un expedient sancionador al fins ara secretari general de Podem Tarragona, Hermán Pinedo, que l’inhabilita durant any. Segons informa la formació en un comunicat, un cop apartat Pinedo, en les properes hores es proposarà el nou equip tècnic que s’encarregarà de l’agrupació local fins a la convocatòria d’una nova assemblea ciutadana. En la nota, Podem Catalunya acusa Pinedo d’haver actuat de forma «improcedent» i recorda que els càrrecs orgànics estan obligats a consultar «a la gent» totes les decisions polítiques. Per la seva banda, Hermán Pinedo ha avançat que recorrerà la inhabilitació i ha garantit que l’afer no tindrà afectació en el funcionament del govern municipal, on exerceix com a conseller de Patrimoni, Joventut, Cooperació i Habitatge.Podem Catalunya ha informat que abans d’obrir l’expedient es va fer «un procés de mediació durant mesos per intentar resoldre la improcedència de les seves actuacions». Malgrat això, segons la direcció catalana, aquestes comunicacions no van tenir «cap efecte».En un comunicat, Podem recorda que «tots els càrrecs estan subjectes al reglament general, en el qual apareixen descrites les obligacions i els drets dels càrrecs orgànics» i que «a Podem totes les decisions polítiques són consultades a la gent i és condició indispensable per a continuar desenvolupant les responsabilitats».La formació insisteix que aquesta és una decisió estrictament orgànica i interna, sense cap efecte sobre l’acord polític entre Podem Tarragona i Tarragona en Comú, o l’activitat política del grup municipal d’En Comú Podem –soci d’ERC al govern municipal.En una roda de premsa aquest divendres al migdia, Pinedo s’ha mostrat «sorprès» per l’expedient i ha avançat que el recorrerà mitjançant la Comissió de Garanties de Podem a nivell estatal. El fins ara secretari general de Podem Tarragona ha subratllat que l’expedient va signat pel secretari d’organització autonòmic de Podem Catalunya, David Martínez.Pinedo ha explicat que a l’expedient se l’acusa d’haver qüestionat en un parell de piulades al candidat d’En Comú Podem per Tarragona el 28-A, Ismael Cortés, pel fet que encapçalés la candidatura tot i no ser de la demarcació ni viure-hi. «Em sembla legítim i a dia d’avui encara tinc dubtes que una persona que no viu aquí hagi de ser la candidata», ha etzibat sobre Cortés, que repetirà com a cap de llista el 10-N.El fins ara dirigent local de Podem ha afegit que també se l’acusa de no haver convocat una assemblea ciutadana, però ell ho ha negat i ha afirmat que el 7 de juny Podem va convocar per correu electrònic una assemblea d’En Comú Podem Tarragona. Pinedo ha recordat que en aquella trobada van participar-hi unes 70 persones i que es va decidir donar suport a la candidatura d’ERC, liderada per Pau Ricomà.«Em sembla lamentable el que està passant i que el consell de coordinació faci aquesta mena d’acusacions i és un exemple de la imatge lamentable que està donant Podem arreu del país», ha manifestat. A més, Hermán Pinedo també ha qüestionat que Podem Catalunya decideixi proposar com a substituta la persona que va perdre les primàries contra ell, Tamara Ruiz.El també regidor de l’Ajuntament de Tarragona ha emplaçat els membres del consell de coordinació de Podem Catalunya a explicar els motius de l’expedient. Preguntat pels periodistes, ha dit que no sap si això respon a haver donat suport a ERC en lloc del PSC o per haver votat dilluns a favor de mantenir la pancarta de suport als presos independentistes. «Crec que les casualitats no existeixen», ha apuntat.Hermán Pinedo ha afegit que tècnicament està inhabilitat de militància però que se sent proper als ideals del partit i que està disposat a continuar defensant-los. A més, ha assegurat que no ha mantingut cap contacte amb l’entorn d’Íñigo Errejón per formar part de la candidatura de Más País de cara al 10-N.Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde i companya de grup d’En Comú Podem Tarragona, Carla Aguilar-Cunill, ha afirmat que donen suport a Pinedo i que la seva prioritat ara és tirar endavant el govern municipal i les polítiques ciutadanes que millorin la ciutat.