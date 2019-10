Un autobús de la SEN comprova la salut mental dels tarragonins

En el marc de la Setmana del Cervell, la Societat Espanyola de Neurologia va facilitar informació i va realitzar diferents proves sobre salut mental

Actualitzada 04/10/2019 a les 09:59

La Societat Espanyola de Neurologia (SEN), en el marc de la Setmana del Cervell, va situar ahir un autobús a la Rambla Lluís Companys, entre les 10 i les 18h, amb l’objectiu de revisar la salut cerebral d’aquelles persones que ho desitgessin i conscienciar-les sobre els riscos de les malalties neurològiques i els passos a seguir per evitar-los. L’especialista en Neurologia de l’Hospital Joan XIII i coordinador de la jornada, Xavier Ustrell, es va mostrar content amb la resposta de la ciutadania: «estem sorpresos de l’èxit que hem tingut».Amb una intenció divulgativa i de conscienciació sobre les malalties neurològiques, alguns especialistes tant de Joan XIII com de Santa Tecla i de l’Hospital del Vendrell, realitzaven diferents proves als pacients i posteriorment els donaven els resultats de la seva salut mental: «és molt interessant perquè els símptomes d’aquestes malalties no s’aprecien i és bo saber quin és el nostre estat», explicava la Maria Rosa després que la Laia Seró, neuròloga de Joan XIII, li realitzés una ecografia caròtida. «Aquesta ecografia revisa l’estat de les artèries caròtides, que es troben al coll, i que es divideixen en branques que permeten que la irrigació sanguínia arribi al cervell. Pot ser que la part més estreta d’aquestes arteries es tapi quan portem una mala alimentació, quan tenim molt de colesterol o quan patim tabaquisme», apuntava la Laia Seró mentre atenia al Joaquim, un altre pacient. I és que els especialistes no van parar en cap moment i la cua just abans de l’hora de dinar era considerable.També hi havia una prova de lògica i d’agilitat mental amb jocs de percepció, de planificació i educació, proves cognitives i d’habilitat visioespacial per comprovar l’agilitat i destresa mental dels pacients.A peu de carrer, la Cori Fernández simulava, amb aquells pacients que ho desitjaven, com és el dia a dia d’una persona que ha patit un ictus. Amb un pes de 2kg al turmell, una fèrula que immobilitza el genoll, un cabestrell, un pegat a l’ull, un tap en una orella, un depressor (pal de fusta) a la llengua i un bastó, els participants havien de realitzar accions quotidianes com treure una targeta del moneder o enviar un Whatsapp, tot i que tan sols el fet de caminar ja els suposava una dificultat: «no saps mai com estàs i després d’un ictus, haver de passar les 24h així és inaguantable. Aquest exercici serveix perquè un mateix aprengui a cuidar-se», reconeix la Rosa Maria. Després de les diferents activitats, els pacients rebien una targeta amb els resultats i amb diferents recomanacions per tindre un cervell sa.Sota el lema Un cervell sa, en un cos sa la Societat Espanyola de Neurologia ha impulsat la Setmana del Cervell, entre el 30 de setembre i el 4 d’octubre, portant aquest autobús i realitzant aquestes activitats a diferents ciutats com Madrid, Alcàsser de San Juan, Saragossa, Tarragona i, finalment, València. L’objectiu principal d’aquesta campanya consisteix a fomentar la conscienciació social sobre la importància de la salut del cervell, ja que les malalties neurològiques afecten un 16% de la població espanyola. També pretén impulsar l’interès de la societat per la neurologia.