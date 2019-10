Mor el ciclista Modest Capell, del Campo Claro, després de ser atropellat a Girona

El jove de 23 anys va morir ahir a la nit a l’Hospital Josep Trueta, on va ser traslladat després de l’accident

El ciclista Modest Capell Piró, de 23 anys i del Team Compak Camplo Caro de Tarragona, ha mort la nit d’aquest 3 d’octubre després de patir un accident quan entrenava a la Garrotxa. El jove, veí de Torregrossa, va ser evacuat amb greus ferides que no va poder superar a l’Hospital Josep Trueta, on ha perdut la vida.L’accident es va produir a les 12h al punt quilomètric 10 de la carretera GI-524 al terme municipal de Santa Pau quan Capell entrenava amb un company d’equip. El ciclista va perdre l'equilibri, es va desviar del seu carril i va xocar frontalment amb el cotxe, que circulava en direcció contrària. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar Capell en estat crític amb greus lesions a l’hospital Josep Trueta, on ha acabat morint hores després.Capell es va proclamar campió de Catalunya de contrarellotge sub23 la temporada 2018, fet que li va obrir les portes al Campionat d’Espanya en la seva darrera temporada en la categoria. En el seu debut com a elit s’havia endut la classificació general de la Copa Critèrium, a banda d'aconseguir la medalla de bronze al Campionat de Catalunya elit contrarellotge a Súria.