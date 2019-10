La Intersindical-SCS mostrarà cada dia la pancarta dels presos davant l'Ajuntament de Tarragona

Des del sindicat majoritari al consistori de Tarragona afirmen que subjectaran la pancarta diàriament d’11 a 12 fins que es pugui tornar a penjar

Actualitzada 04/10/2019 a les 11:32

La Intersindical-SCS, sindicat majoritari a l’Ajuntament de Tarragona, farà una acció per la qual es mostrarà cada dia d’11 a 12h la pancarta «Llibertat presos polítics» davant l’Ajuntament. Ho faran després que l’alcalde Pau Ricomà retirés ahir la pancarta del balcó de l’edifici consistorial per ordre de la Junta Electoral per considerar-la «partidista».«Considerem que els drets humans no són partidistes. I que si la pancarta no pot estar al balcó, nosaltres serem el balcó», afirmen des del sindicat. D’aquesta manera expliquen que seran cada dia d’11h a 12h davant de l’Ajuntament amb dita pancarta a les mans fins que es pugui tornar a penjar a la façana de l’edifici consistorial.