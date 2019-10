L'ANC i Òmnium impulsen cinc marxes massives per respondre a la sentència de l'1-O

Es recorreran 100 quilòmetres a peu des de Girona, Vic, Berga, Tàrrega, Tarragona fins a Barcelona

Actualitzada 04/10/2019 a les 20:33

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium impulsaran cinc marxes populars i massives des de diferents punts del país amb confluència a Barcelona per respondre a la sentència de l'1-O. Sota el títol Marxes per la Llibertat, l'acció tindrà lloc dies després que es faci pública la sentència, en una data que l'organització farà pública. Arrencarà des de Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona i es recorreran a peu 100 quilòmetres durant tres dies per confluir a la capital catalana. La iniciativa, inspirada en d’altres marxes pacífiques històriques, vol ser «una resposta de país en favor de la llibertats dels presos polítics, els exiliats, en contra de la repressió i per reivindicar el dret a l’autodeterminació». D'altra banda, el mateix dia que el Tribunal Suprem (TS) faci pública la sentència, l'ANC i Òmnium convocaran concentracions a les 20h en diferents punts del país.Al llarg dels tres dies es recorreran 100 quilòmetres dividits en cinc etapes. El primer i segon dia hi haurà dues etapes i el tercer una, perquè es preveu arribar a Barcelona al migdia. Les entitats busquen implicar tot el territori, de manera «transversal» i «plural» i retornar a la ciutadania el paper «protagonista» de les mobilitzacions. La ciutadania hi pot participar sense l'obligatorietat de completar les etapes senceres.