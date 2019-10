Uns 1.300 alumnes comencen els diferents cursos de català del CNL

El Centre de Normalització Lingüística de Tarragona ofereix 130 cursos

Les inscripcions per als diferents cursos de català corresponents al primer trimestre d’aquest curs acadèmic del Centre de Normalització Lingüística s’han dut a terme durant aquest mes de setembre.Els alumnes inscrits van començar cursos de català de coneixements generals de tots els nivells: Inicial, Bàsic, Elemental, Intermedi, de Suficiència i cursos de nivell C2 presencials a Tarragona, Constantí, Vila-seca, Salou, Calafell, el Vendrell i Valls, i en línia a tots els serveis del Centre i als serveis comarcals del Tarragonès, del Baix Penedès, de la Conca de Barberà i de l’Alt Camp.A més, també van començar cursos per a mares i pares de les escoles dels barris de Tarragona i per a persones immigrades de l’Alt Camp i la Conca de Barberà. En total, 1.300 alumnes assisteixen als cursos de català de diferents nivells en horaris de matí, tarda i vespre.