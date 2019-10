La URV recull 25.000 referències en la primera base de dades de l'associacionisme català contemporani

El projecte conté registres d'entitats datats entre 1868-1980

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha posat en marxa aquest dijous la primera base de dades de l'associacionisme català contemporani, que recull 25.000 referències datades entre el 1868 i el 1980. El projecte, engegat fa set anys, recull tota mena d'entitats -també aquelles que han desaparegut-, en funció dels cicles polítics i els esdeveniments que ha viscut Catalunya. «És la culminació de tot el que s'ha construït en aquest país a través de l'associacionisme i de la societat, que ha buscat sempre aquestes eines a través de la col·lectivitat per explicar-se i fer manifestacions», ha expressat la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura, Àngels Blasco.El projecte es va iniciar l'any 2012 i des de llavors s'ha buidat tota la biografia sobre les entitats, visitat els arxius i consultat els centres d'estudis per «depurar» tota la informació, segons ha explicat l'investigador de la URV i responsable de la base de dades, Ramon Arnabat. D'aquesta manera, s'ha creat i dissenyat la primera base de dades sobre l'associacionisme català. «La joia de la corona és el conjunt dels registres, totes les entitats grans i petites han tingut importància per als seus municipis», ha precisat Arnabat. La iniciativa ha estat elaborada per al grup de recerca Història, Societat, Política i Cultura des de Catalunya al Món (ISOCAC) amb la col·laboració de l’Institut Ramon Muntaner, la Fundació Mútua Catalana i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.La informació registrada està classificada de forma senzilla i segons el territori i la tipologia de les entitats -culturals, recreatives, mutuals o sindicals-, ha explicat la professora de la URV i investigadora principal del grup de recerca ISOCAC, Montserrat Duch. Així mateix, hi ha referències que contenen més informació que altres, ja que d'algunes només n'han pogut confirmar la seva existència. A partir d'aquest dijous es pot consultar tota la informació a través del web l’Institut Ramón Muntaner (IRMU).D'altra banda, la professora de la URV també ha avançat que l'any vinent es publicarà el llibre La Catalunya social. Amb aquesta futura publicació, que diu que és el resultat d'un «treball de formigueta de molta gent», es confirmarà el «mite que Catalunya ha tingut tradicionalment una capacitat associativa autoorganitzada des de la societat civil».