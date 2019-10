L'exposició Repsol Racing Tour aterra aquesta setmana a Tarragona

Situada a la plaça Jacint Verdaguer, l’exposició celebra el cinquantè aniversari de la relació entre Repsol i l’esport de motor

L’exposició itinerant que Repsol situa cada setmana en una ciutat diferent es podrà visitar fins el proper diumenge dia 6 d’octubre a la plaça Jacint Verdaguer de Tarragona, després del seu pas per més de 200 localitats espanyoles i visitada per gairebé un milió de persones.El tour, gratuït i per a totes les edats, està format per diferents espais en els que petits i grans poden conèixer de primera mà la històrica relació entre Repsol i l’esport de motor, que aquest 2019 compleix 50 anys.El plat fort de l’exposició és sense dubte la Honda RC213V, moto amb la què el pilot català Marc Màrquez va guanyar el campionat de MotoGP el 2017, el quart dels cinc grans trofeus en el seu palmarès. «A mi, que m’agraden les motos i sempre n’he tingut, em sembla molt curiós veure’n una de competició de tan aprop», assegura un dels visitants del tour.La visita comença amb una recepció en la que s’explica als espectadors el mig segle de suport de Repsol a l’esport de motor, desde la Fòrmula 1 fins al MotoGP, passant pel vol acrobàtic, el Rally, el Raid i el Trial. Tot seguit, a través d’una pantalla interactiva s’explica la història de l’empresa petrolífera i la seva evolució cap a les multienergies, posant èmfasi en el seu compromís social amb el seu programa de beques per a la formació d’estudiants de mecànica, pilots i enginyers a l’escola Montlau i amb el seu projecte Stop Bullying, entre d’altres. En una altra vitrina també hi ha exposats diferents articles originals de pilots històrics com el mono d’Isidre Esteve o el casc d’Angel Nieto. Al costat, una línia del temps explica cronològicament diferents fites de Repsol en l’esport i moments hsitòrics de la empresa multienergètica.Altres estands, dedicats a la seguretat i a la qualitat de les motos així com a una visita guiada per una plataforma petrolífera per mitjà de la realitat virtual, fan del tour una interessant visita pels espais menys coneguts però no menys importants de Repsol i de les competicions esportives en les que participa. «Ens ha impactat molt l’espai de realitat virtual, perquè hem viatjat amb helicòpter pel mar fins la plataforma de la qual s’extreu el petroli», explica una parella de joves que també visitava el tour.Al costat de l’exposició, a l’aire lliure, el Repsol Racing Tour ha instal·lat un petit circuit de motos infantils perquè els infants també puguin disfrutar al màxim d’aquesta experiència.La unitat mòbil en la que es troba l’exposició està adaptada, fet que facilita l’accés a persones amb mobilitat reduïda i a invidents per tal de que tothom pugui gaudir de l’experiència.El Repsol Racing Tour estarà obert al públic tarragoní fins el diumenge dia 6, en horari de 10 a 14h pel matí i de 16 a 20h per la tarda avui dijous i demà divendres i en horari intensiu de 12 a 20h el cap de setmana.