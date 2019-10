L'Ajuntament fa una actuació d'urgència per reobrir les escales del Miracle la setmana que ve

Els treballs ja han començat i es reforçarà un mur i la volta de l’amfiteatre que hi ha sota les escales

Actualitzada 03/10/2019 a les 14:32

Dard a Ciutadans

MÉS INFORMACIÓ Tanquen les Escales del Miracle i amplien voreres dels voltants de l'escola

MÉS INFORMACIÓ Les Escales del Miracle estan obertes malgrat que hi ha perill d'esfondrament

L’Ajuntament de Tarragona ha començat aquest dijous una actuació d’urgència per reobrir a principis de la setmana vinent les escales del Miracle, adjacents a l’amfiteatre romà, i que des de dimecres estan tancades arran d’un informe tècnic que alerta del deteriorament del monument. El portaveu del govern municipal, Xavier Puig, ha assegurat que s’han tancat per prudència i només mentre duren els treballs, ja que l’estudi no recomanava tallar el pas. L’espai és important per a la mobilitat a la zona perquè dona accés a veïns, una llar d’infants i una escola, els usuaris dels quals temporalment hauran de modificar el seu recorregut. Les obres són provisionals per assegurar l’estructura i consisteixen en posar uns puntals per reforçar un mur i la volta de l’amfiteatre que hi ha sota les escales.Puig ha reiterat que el deteriorament de l’amfiteatre ha fet que hi hagi una situació «d’urgència, que no d’emergència» i ha assegurat que no hi ha risc de col·lapse en cap element del monument. Pel que fa a les escales del Miracle ha assenyalat que l’informe tècnic no demanava tancar-les i que si ho han fet ha estat per prudència i només mentre durin els treballs de reforç.Aquestes obres consistiran en enfortir un mur que té unes cavitats, en el qual s’hi posaran uns puntals. A la volta de l’amfiteatre que hi ha sota les escales es farà una actuació similar. «Això li donarà seguretat a curt termini», ha emfatitzat Puig. Mentrestant hi haurà un reforç addicional al mur, que implicarà «unes poques setmanes més de feina». A banda es buscarà una solució estructural definitiva.Pel que fa a l’amfiteatre, el portaveu de l’equip de govern no ha volgut donar dates per a la reobertura. «Treballem amb els tècnics per establir unes fases de treball que ara no podem anticipar», ha precisat.Finalment, ha criticat la decisió de Ciutadans de portar a la Fiscalia el deteriorament del monument. «Que Ciutadans judicialitzi la política no ens ve de nou», ha comentat. Al seu parer és una decisió «poc coherent» perquè la situació es va iniciar fa anys i ha recordat que la formació taronja «ve d’avalar uns comptes que destinaven 15.000 euros en la conservació del patrimoni».