Estudiants de Fisioteràpia de la URV creen materials per a teràpia ocupacional i cognitiva

Els pacients del Servei de Medicina Física i Rehabilitació del Joan XXIII amb patologies neurològiques utilitzen aquests elements per tornar a aprendre el moviment, el tacte o l’espai

Actualitzada 03/10/2019 a les 13:02

La supervisora de Fisioteràpia del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital Joan XXIII i professora associada a la Universitat Rovira i Virgili (URV), Montserrat Fibla, va detectar que el Servei de Rehabilitació tenia un dèficit de material per treballar la teràpia ocupacional i cognitiva amb els pacients. Per aquest motiu, va proposar als estudiants de tercer de fisioteràpia de l’assignatura Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia III construir peces per a aquest tipus de teràpia i aquestes tècniques de rehabilitació en concret.Els aproximadament 70 estudiants de l’assignatura construeixen cada any més de 20 peces tot realitzant jocs que serveixen per treballar la sensibilitat, l’àrea cognitiva, la teràpia sensitiva, espaial i la motricitat fina. Es tracta d’un material de qualitat que construeixen amb fusta. També creen jocs específics per a nens i nenes amb formes, animals, imants i molts colors.Gràcies a la col·laboració dels estudiants de la URV hi ha prou material per realitzar aquestes teràpies al Servei de Rehabilitació de l’Hospital Joan XXIII, el qual dirigeix l’especialista Rosa San Segundo. Actualment hi ha un excedent de material que també aprofiten els pacients de traumatologia i de neurologia que es troben ingressats a la cinquena planta del centre sanitari, i que es dóna a altres institucions del territori. Fa dos anys es va donar material al centre de paràlisi cerebral La Muntanyeta i l’any passat a la Residència de gent gran de Reus.