El Club dels Tarraconins celebra aquest dissabte el seu desè aniversari al Camp de Mart

La festa es va ajornar el passat 21 de setembre a causa de la pluja

Actualitzada 03/10/2019 a les 16:41

La festa d'aniversari dels deu anys del Club dels Tarraconins tindrà lloc aquest dissabte, 5 d'octubre, als jardins del Camp de Mart. La celebració es va ajornar el passat 21 de setembre, en el marc de les festes de Santa Tecla, a causa de la pluja.Un espectacle de la Nineta i l'Ivori donarà el tret de sortida a les onze del matí a una jornada festiva de cara als més petits. Després tindrà lloc l'acte central de la festa, el concert de The Penguins amb el seu projecte Reggae per xics. El grup presentarà el seu tercer disc, Ballant damunt la lluna!, amb la mateixa fórmula de cançons populars i tradicionals del repertori català passades pel sedàs del ritmes jamaicans.Durant aquests deu anys el Club ha comptat amb prop 14.000 socis i ha organitzat iniciatives com el Parc de Nadal, el grup de ball Teclat Màgic, les trobades dels Tarraconins Saludables o les titelles del Club. Durant la jornada festiva, els participants tindrán un estand per poder inscriure's al Club.