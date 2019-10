Diverses entitats s'uneixen per recuperar el Concurs de Mestres Romescaires

L’edició del 2019 se celebrerà els dies 2 i 3 de novembre i inclourà, com a novetat, una prova destinada a nens de 10 a 15 anys

El barri del Serrallo tornarà a ser seu del Concurs de Mestres Romescaires, quatre anys després de celebrar-se la darrera edició. El concurs se celebrarà els dies 2 i 3 de novembre. La novetat radica en el fet que la primera de les jornades estarà destinat a nens d’entre 10 i 15 anys i, la segona, a adults. Les persones interessades a participar poden fer la corresponent inscripció fins al dia 24 d’octubre a la seu de l’Associació d’Empresaris de l’Hostaleria de Tarragona (AEHT), va informar el seu president, Javier Escribano. Les places estan limitades a la participació de vint persones en cada una de les modalitats.Per altra banda, del 5 al 17 de novembre se celebraran les Jornades Gastronòmiques del Romesco, amb menús que serviran diversos restaurants de la ciutat, a més d’activitats paral·leles que tindran en el romesco el principal protagonista.Un total de vuit entitats participen en la recuperació del Concurs de Mestres Romescaires. A més de l’AEHT hi intervenen el Patronat Municipal de Turisme, el Port, el Sindicat d’Iniciativa i Turisme –que és l’entitat que té en propietat la patent del concurs– la Confraria de Pescadors, Peix Blau de Tarragona, l’Associació de Restauració i Comerç del Serrallo i l’associació de veïns del barri mariner.Escribano va destacar que l’entitat que presideix «vol fer coses per la ciutat» i no va dubtar a comprometre’s amb la recuperació del concurs quan li va ser proposada aquesta possibilitat. «Hem de recuperar el romesco per a Tarragona i, més concretament, per al Serrallo, perquè hem de deixar ben clar que és cent per cent tarragoní». El concurs dels dies 2 i 3 de novembre «serà el punt d’arrancada de les jornades gastronòmiques dedicades al romesco», va apuntar Escribano.Per la seva banda, Montserrat Tomasa, representant del Sindicat d’Iniciativa i Turisme, va recordar que la primera edició del concurs va tenir lloc el 1951 i es feia cada dos anys, «però hi va haver anys en què no es va poder fer». Tomasa va apuntar que «no volíem que el concurs es perdés i, per això, hem posat totes les facilitats per poder recuperar-lo». A més, va destacar el fet de convocar un concurs infantil, «per introduir els nens en el món del romesco».En la presentació del concurs, la representant del Port, Montse Adan, va anunciar que es realitzaran activitats com sortides en golondrina i visites a l’Observatori Blau. Al seu torn, la presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Laura Castel, va dir que el romesco «està documentat als inicis del segle XX» i va apuntar que «iniciatives com aquesta donen a conèixer la nostra cultura i promocionen productes locals».