Cs demana a Fiscalia que investigui si s'han comès delictes pel deteriorament de l'amfiteatre

La formació demana que es prengui declaració a l’alcalde Ricomà i a dos consellers de Patrimoni

Actualitzada 03/10/2019 a les 14:03

Ciutadans de Tarragona ha portat a Fiscalia el deteriorament de l’amfiteatre romà, que l’Ajuntament va decidir tancar divendres després que es conegués un informe que alertava de problemes estructurals greus. El portaveu del partit al consistori, Rubén Viñuales, ha sol·licitat que el ministeri fiscal investigui si hi ha hagut responsabilitats penals en els danys que té el monument, declarat Patrimoni de la Humanitat. Viñuales ha especificat que no es tracta de cap denúncia personal contra ningú, si bé ha demanat que declarin l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo; i l’anterior consellera del ram, Begoña Floria. També ha inclòs a la llista els arquitectes que han redactat l’informe sobre l’estat de l’amfiteatre.El portaveu de Ciutadans ha assegurat que els «danys» al patrimoni han quedat acreditats amb l’informe dels arquitectes i ha considerat que la Fiscalia ha d’esbrinar si hi ha hagut alguna responsabilitat penal de les persones encarregades de mantenir-lo. «El que volem saber és com hem arribat a que el monument tingui unes afectacions tan greus», ha assenyalat. Si el cas acabés amb una condemna contra alguna de les persones responsables, la llei preveu multes i condemnes de presó.En la denúncia presentada Viñuales també obre la porta a que Fiscalia realitzi totes les investigacions que consideri necessàries i prengui declaració a aquelles persones que cregui que han pogut tenir alguna incidència en la situació actual del monument. A més s’insta a que es requereixi al consistori perquè aporti tots els informes tècnics que tingui sobre l’estat de l’amfiteatre.Amb tot s’ha mostrat favorable al tancament de l’amfiteatre decretat pel govern municipal, encara que ha trobat molt greu que no es tanqués just després de rebre l’informe, el deu de setembre, i es permetés un acte amb 600 persones el dia setze. Tot i això ha criticat l’equip de govern per «manca de transparència», ja que ha assegurat que els grups de l’oposició encara no han rebut l’informe.De tota manera ha opinat que la responsabilitat del manteniment del patrimoni romà «no pot ser exclusiva de l’Ajuntament». Així, ha sol·licitat a la Generalitat i a l’Estat que les ciutats declarades Patrimoni de la Humanitat tinguin un millor finançament.