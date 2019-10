Costa Cruceros portarà un vaixell més gran en la ruta de 12 dies l'any vinent

El buc, que pot dur prop de 2.400 creueristes a bord, atracarà al Port de Tarragona en deu ocasions, segons confirma la naviliera italiana

Actualitzada 03/10/2019 a les 10:00

Victoria, Fascinosa i Pacifica

Canvis en el recorregut

L’aposta de Costa Cruceros per Tarragona continuarà creixent de cara a la pròxima temporada 2020. La naviliera italiana portarà un vaixell de major capacitat per al creuer de 12 dies que té Tarragona com a port base i que recorre les principals destinacions turístiques del Mediterrani Occidental. El vaixell amb el qual operarà aquest itinerari de cara al 2020 serà el Costa Victoria, un buc amb capacitat per a 2.394 passatgers i 790 tripulants. El Victoria substituirà el neoRiviera, que pot dur fins a 1.800 creueristes i una tripulació de 622 membres.El canvi de vaixell respon a la bona acollida que ha tingut aquest itinerari, segons expliquen fonts de la companyia. De fet, la resposta positiva que ha tingut Tarragona dins del mercat de creuers a la zona del Mediterrani Occidental ja va fer que Costa inclogués aquest segon recorregut regular en la seva programació de la temporada 2019, de manera que s’ha passat de tenir un únic creuer amb itinerari regular des de Tarragona a tenir-ne dos.El Costa Victoria, però, no serà un buc nou al dic de Llevant. Aquest vaixell va estar operant el recorregut regular de 8 dies que tenia com a port base Tarragona durant la temporada d’estiu 2018, el segon any de presència del gegant dels creuers al Port. Igual com passarà l’any vinent, aquest buc arribava a Tarragona com a substitut del neoRiviera, que va ser el primer amb el qual va estar operant Costa des de la ciutat el passat 2017. Enguany el Victoria no ha navegat per aigües tarragonines, ja que ha estat el Costa Fortuna el vaixell que ha realitzat el creuer de 8 dies i el neoRiviera l’encarregat de fer el de 12 dies.Si bé la programació de la pròxima temporada encara es troba en una fase inicial, Costa Cruceros ja ha començat a oferir alguns dels seus itineraris a la seva pàgina web, entre ells el que farà el Victoria des de Tarragona. En total, aquest vaixell atracarà a la ciutat en deu ocasions, entre el 24 de maig i el 31 d’agost.A més, des de la naviliera expliquen que el Costa Fascinosa, amb capacitat per a 3.800 passatgers, vindrà en una ocasió a finals de setembre de 2020 i el Costa Pacifica, que pot dur fins a 3.780 creueristes, visitarà la ciutat dues vegades l’octubre del pròxim any. De moment, aquests són els tres vaixells confirmats a falta que la companyia acabi de tancar les dates, els vaixells i els ports on operarà el pròxim estiu.El vaixell, però, no serà l’únic que canviarà en aquest creuer de 12 dies. I és que la companyia ha fet canvis en el recorregut. Així doncs, s’han modificat els ports on farà aturada a les illes de Còrsega i Sardenya, de manera que s’ha substituït Propiano per Ajaccio a Còrsega i Porto Torres per Òlbia - Costa Smeralda a Sardenya. L’itinerari començarà a Tarragona i posarà rumb a Eivissa, continuarà a les Balears amb dues aturades, a Palma de Mallorca i Port de Maó. De Menorca, saltarà cap a Ajaccio i Òlbia. Després d’un dia de navegació, el vaixell tocarà continent en tres ocasions a Nàpols, Savona i Toulon (França), abans de tornar al Port de Tarragona.