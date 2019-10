Aturen un vehicle per circular ràpid per Tarragona i detenen el conductor per portar cocaïna

L’home va argumentar que la droga era per consum propi

Actualitzada 03/10/2019 a les 12:44

Dos detinguts per ordre de crida i cerca

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut aquest dijous, 3 d’octubre, un home de 46 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. L’home ha estat arrestat després d’aturar el vehicle que conduïa per la velocitat a la que anava. L’arrest s’ha produït en enxampar-lo amb cocaïna.Els fets s’han produït cap a la 1.30h de la matinada, quan una patrulla que realitzava tasques de vigilància al carrer Gasòmetre ha observat un turisme que circulava molt ràpid realitzant maniobres estranyes. Els agents han aturat el vehicle i han fet un escorcoll al conductor, al qual li han trobat una peça rocosa de color blanc, presumptament cocaïna, de 10.02 grams de pes, motiu pel qual ha estat detingut. L'home ha argumentat que la droga era per consum propi.Per altra banda, la Guàrdia Urbana ha detingut un home de 40 anys i una dona de 37 que tenien pendents sengles ordres de crida i cerca. Tots dos han estat identificats aquesta matinada, prop de les 6h a la plaça de la Font, després que s'alertés que hi havia un grup de persones creant molèsties al lloc.Un cop identificats, els policies han comprovat que l'home tenia pendent una reclamació del Jutjat d'Instrucció número 6 de Tarragona per un delicte de lesions, mentre que la dona tenia un requeriment per trencament de condemna del Jutjat d'Instrucció número 3 de Tarragona.