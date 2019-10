Un concert de Germà Aire donarà el tret de sortida al Cicle Cultura Kesse de Tardor

Actualitzada 02/10/2019 a les 12:24

Un concert del duet vigatà Germà Aire arrenca aquest divendres la temporada de tardor del cicle Cultura Kesse, la programació cultural de l’Espai Jove Kesse de Tarragona. Germà Aire està format per Andreu Ribas i Luca Masseroni, ex membres de Mates Mates. La seva música s’ha posat sota el paraigües del ‘pop metafísic’, etiqueta creada per Jaume Sisa i que també aixopluga El Petit de Cal Eril i Ferran Palau. Precisament Joan Pons, El Petit de Cal Eril, ha produït el segon àlbum de Germà Aire, un disc que concreta totes les idees esbossades amb anterioritat i les comprimeix en deu hits de dos minuts i mig.La setmana vinent, Cultura Kesse continuarà amb el subcicle Pantalla al tall, que proposa obres audiovisuals presentades pel seu autor i està comissariat pel director tarragoní Gerard Gil. En aquesta ocasió el convidat serà l’artista resident a Tarragona Marcel Pey, que projectarà Bloodfilm (1975) i Overkill (1976). Les obres de Pey estan influenciades pel pop art i l’underground nord-americà, són més poètiques que narratives, barregen imatges originals amb fragments d’altres films i no tenen banda sonora.Dos punts àlgids del Cultura Kesse de tardor seran les actuacions dels humoristes Venga Monjas (8 de novembre) i Miguel Noguera (15 de novembre). Venga Monjas han sortit a l’APM de TV3, han sigut guionistes de Museo Coconut i tenen una intensa activitat a YouTube, amb websèries com Da Suisa, on fan recreacions de capítols dels Simpson. Col·laboren habitualment amb altres humoristes com Ignatius Farray o Miguel Noguera. El seu humor és esperpèntic, grotesc i desestructurat. Miguel Noguera, per la seva banda, és un dels principals renovadors de l’humor a Espanya. El seu monòleg Ultrashow, que es renova constantment, és una peça d’humor d’avantguarda on es posa de manifest el sense sentit de tot allò que ens envolta dia rere dia.El cicle també inclou la lectura dramatitzada de les 100 llegendes urbanes de Carme Oriol, amb l’Aula de Teatre de l’Espai Jove Kesse (18 d’octubre); el ja clàssic passatge del terror, coorganitzat cada any amb la companyia jove Arteliats Teatre (25 d’octubre); un concert del grup afro-barceloní Walabokk (22 de novembre); la cloenda de les jornades Teatre, Acció i Revolució, organitzades amb l’Aula de Teatre de la URV i Zona Zàlata (23 de novembre); el cabaret màgic de la companyia Calamidad i Desastre, en el marc del Festival Teatre Màgic (29 de novembre); el final de curs de l’Aula de Teatre de l’Espai Jove Kesse (20 de desembre); i la peça de teatre Precampanades de Cap d’Any (27 de desembre). En l’apartat d’exposicions, destaca la porposta Mundos oníricos, de la jove il·lustradora Clarisa Starling (del 20 de novembre al 21 de desembre).La programació Cultura Kesse està organitzada pel Servei Municipal de Joventut i presta una especial atenció a les propostes sorgides del teixit jove de la ciutat però està oberta a tots els públics. Els espectacles tenen lloc majoritàriament els divendres a les 21 h i l’accés és lliure fins a omplir l’aforament. Les exposicions es poden visitar de dimarts a dissabte de 16.30h a 21h.