L'acció tindrà lloc aquest diumenge 6 d'octubre a partir de les 9h

Actualitzada 02/10/2019 a les 13:31

Per si algú està interessat en participar! #JornadesAntiplàstic I d'altres. pic.twitter.com/H7DDaAGwCF — Platja Llarga TGN (@PlatjaLlargaTGN) October 2, 2019

L'organització Al Camp Residu Zero ha convocat una recollida de residus al voltant del Mercat de Bonavista pel proper diumenge, 6 d'octubre. L'acció es farà a partir de les 9h del matí i aquells que hi vulguin participar cal que vagin a l'aparcament del Mercat, al costat del circuit Tortuga TT, a aquesta hora.Els assistents que prenguin part d'aquesta acció en favor al medi ambient cal que portin guants, sacs o bosses i cubells per a la recollida. També es recomana que portin gorra i aigua.Aquesta organització ja va promoure, el passat mes d'agost, una recollida de brossa a la punta del Miracle.