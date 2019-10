Mor atropellat el conductor d'un camió a l'AP-7 a Tarragona

L'home estava fora del vehicle revisant els pneumàtics quan ha estat atropellat per un altre camió

El conductor d'un camió ha mort atropellat per un altre vehicle pesant la matinada d'aquest dimecres, 2 d'octubre, a l'AP-7 al seu pas per Tarragona. L'home havia sortit fora del vehicle per revisar els pneumàtics del vehicle pesant que conduïa quan ha estat atropellat de forma mortal per un altre camió, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Els fets s'han produït a les 3.35h al punt quilomètric 247,3 d'aquesta autopista, a l'alçada de Tarragona i en sentit sud. Per causes que s'estan investigant, el conductor que revisava els pneumàtics del seu vehicle ha estat atropellat mortalment.Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques. Pel que fa a l'afectació viària, s'han hagut de restringir dos carrils de l'autopista en sentit sud.