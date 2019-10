L’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona inaugurarà el 2020 un nou centre amb 60 places residencials

Nou edifici en construcció

Les persones amb paràlisi cerebral reclamen més protecció dels seus drets i de la seva llibertat. Ho fan en un manifest comú arreu de l’estat que aquest dimecres s’ha llegit a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona (APPC Tarragona), per commemorar el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral que se celebrarà el sis d’octubre. El text està impulsat per l’entitat Atención a la Parálisis Cerebral de España (ASPACE), on els pacients denuncien que pateixen discriminació, principalment per la incomprensió de la seva pluridiscapacitat i la ignorància de les seves necessitats especials. L’APPC Tarragona inaugurarà l’any vinent unes noves instal·lacions al barri de Bonavista que li permetrà augmentar el nombre de places residencials de 23 a 60.En el manifest s’afirma que les persones amb paràlisi cerebral són víctimes d’una discriminació social injustificada i que no tenen la possibilitat de prendre decisions pròpies, fet que consideren un abús de la seva incapacitat. També lamenten la manca de suport en centres educatius ordinaris així com la manca d’accés a espais públics i a activitats culturals i d’oci.L’APPC Tarragona, coneguda popularment com a Muntanyeta, està rehabilitant l’antic institut de Bonavista per fer-hi les noves instal·lacions. Pel vicepresident de la Fundació La Muntanyeta, Pepe Pedregal, el nou edifici serà la «joia de la corona». L’entitat farà una inversió d’entre set i nou milions d’euros, dels quals quatre ja s’han gastat, i està previst que s’inauguri durant el 2020. Pedregal ha demanat la implicació de les empreses del territori per acabar de cobrir tot el pressupost.Quan estigui acabat, el nou edifici permetrà que La Muntanyeta passi de 23 places residencials a 60 i de 32 de centre de dia a 50. Els dirigents de l’entitat estimen que en dos o tres anys s’hauran cobert totes les places i que això permetrà incrementar els usuaris, que actualment superen lleugerament el centenar. També serà un impuls a l’hora de donar cobertura a les necessitats socials de les persones amb paràlisi cerebral per la qualitat de les instal·lacions. Segons Pedregal, a dia d’avui l’associació dona resposta a les necessitats d’aproximadament el 25% de les persones amb paràlisi cerebral de la demarcació. S’estima que a tot l’Estat en són 120.000.